К осени в Подмосковье планируют благоустроить 60 объектов городской среды

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это 17 пешеходных зон и площадей в Реутове, Пущине, Пушкине и других городских округах; 16 скверов в Королёве, Павловском Посаде, Щёлкове, 20 крупных парков и лесопарков в Подольске, Химках, Домодедове и семь набережных – в Электрогорске, Солнечногорске, Кашире, Серпухове, Зарайске и Лобне», – перечислил министр на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.
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