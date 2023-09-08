К открытию МЦД-4 благоустроили все станции

Фото: Минблаго МО
На территориях у станций будущего четвёртого Московского центрального диаметра все готово принять пассажиров. Проведены все работы, необходимые для запуска МЦД-4, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи.
Путь четвёртого диаметра проходит через девять станций: Апрелевка, Победа (Наро-Фоминск), Лесной городок (Одинцово), Реутово (Реутов), Никольская, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Железнодорожная (Балашиха).
В рамках благоустройства прилегающих к станциям МЦД территорий там обустроили зоны комфортного ожидания, автомобильные парковки, пешеходные коммуникации, связывающие станции с остановками городского транспорта. Помимо этого, заменили покрытие тротуаров и автодорог, обновили разметку парковок и пешеходных переходов.
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Путь четвёртого диаметра проходит через девять станций: Апрелевка, Победа (Наро-Фоминск), Лесной городок (Одинцово), Реутово (Реутов), Никольская, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Железнодорожная (Балашиха).
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Лора Луганская