К открытию обновлённого лесопарка «Дубровицкий лес» подготовили развлекательную программу

Фото: Минкульт МО
30 июля в Подольске после благоустройства торжественно откроют лесопарк «Дубровицкий лес», расположенный недалеко от посёлка Дубровицы между реками Пахрой и Десной. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, посетителей ждёт развлекательная программа.
С 10 утра на сцене у входа в парк выступят творческие коллективы городского округа. Посетители смогут сфотографироваться с ростовыми куклами. Весь день в парке будет работать бесплатная полевая кухня.
Любителей активного отдыха пригласят на забег на лыжероллерах на 2,5 км и заезд на роликовых коньках на ту же дистанцию. Велосипедисты проедут 5 км, любители скандинавской ходьбы пройдут километровую дистанцию.
В 11:50 зарядку для всех желающих проведет олимпийская чемпионка Юлия Гущина. Юные гости парка смогут присоединиться к игровой программе.
В лесопарке будут работать новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. Подробную программу можно найти на информационных ресурсах парка.
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С 10 утра на сцене у входа в парк выступят творческие коллективы городского округа. Посетители смогут сфотографироваться с ростовыми куклами. Весь день в парке будет работать бесплатная полевая кухня.
В 11:50 зарядку для всех желающих проведет олимпийская чемпионка Юлия Гущина. Юные гости парка смогут присоединиться к игровой программе.
В лесопарке будут работать новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. Подробную программу можно найти на информационных ресурсах парка.
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Лора Луганская