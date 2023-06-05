К проекту «Школа профориентации для родителей» присоединились более ста человек

Фото: Минобразования МО
«Проект существует всего полтора месяца, и за это время его участниками стали более 100 человек. Это неплохая цифра. Если говорить о главной цели проекта, то мы хотим, чтобы в нашем обществе было больше высококвалифицированных специалистов, которые увлечены своей профессией и стремятся непрерывно развиваться в выбранном направлении. Наша цель – помочь семьям в период профессионального выбора подростка. Хотим обучить родителей основам профориентации, чтобы они сами смогли помочь сделать подростку самостоятельный и осознанный выбор профессии», – сказала Шереметьева.
«Предусмотрены индивидуальные консультации, поддержка психолога. Каждый случай разбираем индивидуально, адресно. На наших тренингах участники изучат методы профориентации, которыми они смогут воспользоваться самостоятельно. Также психолог ответит на вопросы, касающиеся отношений с детьми. После регистрации в проекте участники получат постоянные консультации в телеграм-канале», – добавила собеседница «Радио 1».Она также сказала, что организаторы проекта получают большое количество положительных отзывов от родителей. Они отмечают, что стали другими глазами смотреть на ребёнка.
Кроме того, Дарья Шереметьева напомнила, что в Подмосковье 23 июня пройдёт второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей».
Проект «Школа профориентации для родителей» стартовал в Центре занятости населения Московской области в апреле. Он включает онлайн-тренинги, помощь психолога и общение с другими родителями в чате. Участниками могут бесплатно стать жители региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Дубне прошёл круглый стол по вопросам трудоустройства молодёжи.