К сентябрю в Верее завершат большой проект по созданию комфортной среды

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ход работ проверил губернатор Воробьёв
Масштабное благоустройство в Верее завершится к сентябрю. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил завершение работ и узнал, как оценивают преобразования местные жители.
Верея – самый маленький город Подмосковья. Его площадь – 5 кв км, а население составляет около 5 тыс человек. В 2019 году Верея победила во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, и в городе стартовал масштабный проект по созданию комфортной среды. Сейчас он находится на финальной стадии.
В 2021 году ещё один проект из Вереи победил на Всероссийском конкурсе – пешеходная зона на улице Кузнецкая гора. Там обустроили тротуары, места тихого отдыха, установили смотровую площадку, летнее кафе и амфитеатр.
Верея – самый маленький город Подмосковья. Его площадь – 5 кв км, а население составляет около 5 тыс человек. В 2019 году Верея победила во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, и в городе стартовал масштабный проект по созданию комфортной среды. Сейчас он находится на финальной стадии.
«Приятно, что четырёхлетний проект выходит на финишную прямую. Мы поставили задачу строителям завершить благоустройство пешеходной зоны к сентябрю. Сейчас проводят обустройство дорожно-тропиночной сети, укрепление склона холма, на котором стоит Городище. Это важный финальный аккорд. Нужно закольцевать пешеходные прогулочные маршруты, связать единой стилистикой основные исторические достопримечательности. Уверен, что все элементы благоустройства помогут раскрыть туристический потенциал Вереи, привлечь малый бизнес, придать импульс развитию города», – сказал Воробьёв.В 2020 году в Верее привели в порядок площадь, замостили бутовым камнем, облагородили Комсомольский сквер, установили фонтан, детскую площадку. В сквере Памяти в центре города заменили плиточное покрытие, освещение, провели озеленение.
В 2021 году ещё один проект из Вереи победил на Всероссийском конкурсе – пешеходная зона на улице Кузнецкая гора. Там обустроили тротуары, места тихого отдыха, установили смотровую площадку, летнее кафе и амфитеатр.
«В последние годы наш город очень преобразился. Об этом говорят и дачники, которые приезжают к нам летом. Это заметно даже в мелочах. Например, изменилась детская площадка, построенная ещё во времена моего детства. У нас здесь проходят разные детские мероприятия, которые организует дом культуры. Клуб «Активное долголетие» проводит творческие вечера, где мы читаем стихи», – рассказала местная жительница Наталья Бурова.Ранее «Радио 1» сообщало, что школу в Верее 1860 года постройки откроют после капремонта 1 сентября.
Лора Луганская