К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах

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К вечеру 9 октября отопление будет подано во все школы, детсады, поликлиники и другие социальные учреждения Подмосковья. Сейчас тепло пришло в 99% подобных зданий, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин. По всем жилым домам этот показатель, по его словам, превысил 97%, а вскоре дойдёт до максимума.
«Уже подключили к теплу свыше 50 тыс зданий. Это объекты социальной сферы и жилищного фонда. Пустили тепло на 99% социальных объектов и в 97% многоквартирных домов. Думаю, что сегодня к вечеру закончим пуск», – сказал министр на совещании губернатора области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.Воробьёв поручил исправить все недочёты в подаче тепла в кратчайший срок. Самарин по, что вскоре недочёты исправят в Богородском городском округе, Балашихе, Мытищах, Солнечногорске, Клину, Лосино-Петровском и Электростали и нескольких других муниципалитетах.
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Лора Луганская