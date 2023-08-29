Кабмин изменил условия предустановки RuStore на смартфоны с ОС Android, продающиеся в России

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Правительство РФ утвердило предустановку российского магазина приложений RuStore для смартфонов на операционной системе (ОС) Android, даже если такая функция запрещена правообладателем ОС.
RuStore будет в обязательном порядке установлен на все смартфоны, продаваемые в России. Предустановка, если это будет необходимо, обойдёт ограничения или полный запрет со стороны правообладателя ОС.
Такая мера вводится для того, чтобы исключить возможность уклонения изготовителей товаров от предварительной установки RuStore.
Новыми правилами предписывается, что магазин приложений должен быть полностью бесплатным на весь период использования, он должен сохраняться на устройстве пользователя даже после сброса до заводских настроек, а также быть расположенным наравне с другими приложениями на экране, подчеркнули в кабмине.
Напомним, что российский магазин приложений RuStore был разработан VK и другими крупнейшими IT-компаниями России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Обязательная предустановка приложения вступила в силу 1 января 2023 года.
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Такая мера вводится для того, чтобы исключить возможность уклонения изготовителей товаров от предварительной установки RuStore.
Напомним, что российский магазин приложений RuStore был разработан VK и другими крупнейшими IT-компаниями России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Обязательная предустановка приложения вступила в силу 1 января 2023 года.
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Анастасия Чинкова