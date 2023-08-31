Кабмин не поддержал закон, освобождающий от уголовного дела добровольцев СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Правительство Российской Федерации выразило несогласие с предложением о прекращении уголовных дел в отношении тех, кто добровольно присоединился к специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.
«Комиссия правительства РФ отказалась поддержать законопроект, который предполагает освобождение от уголовной ответственности лиц, присоединившихся добровольно к СВО, так как данный документ не предусматривает возможность возмещения ущерба, причиненного преступлением, подозреваемым или обвиняемым», — говорится в проекте отзыва кабинета министров.Законопроект был представлен в Государственную Думу РФ 4 апреля. В нем содержатся поправки к Уголовному кодексу РФ, в соответствии с которыми прокурор, следователь и дознаватель смогли бы приостановить уголовное дело, если подозреваемый или обвиняемый совершил преступление небольшой или средней степени тяжести и принял решение добровольно «пройти военную службу в воинских подразделениях».
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