Кабмин поддержал законопроект о выплате страховки добровольцам наравне с военными

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Проект предусматривает те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, что и для военнослужащих.
Уточняется, что проект будет доработан и все указанные замечания будут учтены. По словам представителей кабмина, участники добровольческих формирований будут получать страховые суммы аналогично военнослужащим. Проект предусматривает такие же условия и порядок страхования.
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Анастасия Крестьянова