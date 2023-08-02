Кабмин утвердил перечень обязательного для предустановки российского ПО

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Российское правительство утвердило список программ для обязательной предустановки на цифровые устройства на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит технику Apple на предмет безопасности. В ведомстве уточнили, что партия закупленных устройств будет проверена на безопасность при использовании сети интернет.
Читайте также:
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий
Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ
Анастасия Крестьянова