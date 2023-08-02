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Кабмин утвердил перечень обязательного для предустановки российского ПО

Кабмин России утвердил перечень программ для обязательной предустановки на 2024 год
02 августа 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Российское правительство утвердило список программ для обязательной предустановки на цифровые устройства на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что новостной агрегатор «Дзен», видеохостинг Rutube и поисковая система «Яндекс - с Алисой» включены в перечень программ, которые станут обязательными для установки на устройства. Владельцы смартфонов, компьютеров и цифровых телевизоров смогут самостоятельно выбирать приложение или программу для использования.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит технику Apple на предмет безопасности. В ведомстве уточнили, что партия закупленных устройств будет проверена на безопасность при использовании сети интернет.

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#компьютер
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Песков: Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно
02 августа 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оружие членам территориальной самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно.
Песков также отметил, что все механизмы контроля по этой ситуации предусмотрены.

Напомним, ранее выяснилось, что в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны. 

Также Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа.

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#оружие
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Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали оружие
02 августа 2023, 12:30

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны. 

Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. По словам главы региона, один из выпущенных снарядов ВСУ попал в гараж. Осколками другого беспилотника, были повреждены фасады домов мирных жителей.

В результате обстрела, пострадавших нет. Экстренные службы направлены на место происшествия. В настоящее время уточняется информация по разрушениям, добавил Гладков.

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Глава «Яндекса» оштрафован за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»
02 августа 2023, 12:17

Фото: iStock/Michał Chodyra

Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского за показ на сервисе «Кинопоиск» кинокартин с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки «18+». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Савиновского признали виновным по делу о пропаганде среди несовершеннолетних материалов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Суд обязал его выплатить штраф размером 200 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, ранее сотрудники Роскомнадзора заметили, что на сервисе «Кинопоиск» доступны фильмы, в которых содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях. Маркировака на подобных кинокартинах значится как «16+», при этом по закону эти фильмы должны обозначаться «18+». После этого на Савиновского был составлен протокол об административном правонарушении.

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#информация
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В Китае детям запретят пользоваться смартфоном и интернетом более 2 часов в день
02 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Pinkypills

Управление по вопросам киберпространства Китая подготовило проект новых правил, которые будут регулировать использование мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних.
Если законопроект будет принят, то подростки смогут пользоваться смартфоном только 2 часа в день, пишет  Rozetked.
 
Детям до 8 лет будет разрешено работать со смартфонами не более 40 минут в день, в возрасте от 8 до 15 лет — не более часа, а несовершеннолетним от 16 до 17 лет — не более 2 часов в день. Каждые 30 минут смартфон будет напоминать о необходимости сделать перерыв.
 
Доступ к интернету для подростков закроют с 22:00 до 6:00. Исключение составят приложения для образовательных целей, экстренные службы и сертифицированные программы, направленные на развитие физических и умственных способностей.
 
Проект - закономерное продолжение политики Китая по ограничению влияния онлайн-игр на несовершеннолетних. Его будут обсуждать до сентября 2023 года.

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#китай
#дети
#подростки
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Глава МИД Италии исключил военное вмешательство Запада в Нигере
02 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/okfoto

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что военное вмешательство Запада в Нигере исключено, так как это будет воспринято как новая колонизация. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rainews24.
Как считает Таяни, Африка должна восприниматься «как главный собеседник для Италии, Европы и Запада», а не как территория для колонизации.

Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.

На данный момент власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

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Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья
02 августа 2023, 11:49

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стал известен график приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области в августе.




Опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2023 года.


Также, известны графики личного приема граждан в общественных приёмных исполнительных органов Московской области в июне 2023 года.

С датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в МФЦ.

В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.

Роскомнадзор проверит технику Apple на безопасность.
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Экс-министра транспорта Красноярского края Димитрова заключили под стражу
02 августа 2023, 11:42

Фото: iStock/Yingko

В Красноярском крае бывшего министра транспорта по региону Константина Димитрова заключили под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом стало известно из сообщения региональной прокуратуры.

«Бывший министр транспорта Красноярского края заключен под стражу. Он нарушил условия домашнего ареста и передал свои показания другому фигуранту уголовного дела», - говорится в сообщении ведомства.
 
Напомним, Димитрова судят за превышение полномочий при строительстве метрополитена. Также по делу проходят экс-глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин и бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.  За совершённые преступления по отношению к Лапшину и Мандрову открыты уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

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#министр
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Премьер-министр Италии подала иск против вокалиста британской группы Placеbo
02 августа 2023, 11:39

Фото: iStock/Juan Hernandez Carmona

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placеbo Брайана Молко за клевету и оскорбления. Об этом сообщает газета La Stampa.
Отмечается, что адвокаты Мелони упоминают эпизод во время концерта Placebo 10 июля в Турине, когда солист рок-группы назвал премьер-министра Италии «фашисткой, расисткой и нацисткой». 

По информации издания, по факту инцидента прокуратура Турина начала расследование по статье о нарушении общественного порядка. К этому делу добавился иск премьер-министра Мелони.

Напомним, ранее на блогера Александра Шпака заведено уголовное дело, он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. 

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В Подмосковье продолжается прием заявлений для участия в ДЭГ
02 августа 2023, 11:30

Фото: istockphoto / eakgrunge

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября для удобства жителей Подмосковья.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель Московской области, который:
— обладает активным избирательным правом;
— имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.

Общественная палата Московской области уже начала набор и обучение наблюдателей к единому дню голосования.

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Дистанционное электронное голосование поможет вернуть интерес к выборам. 

На выборах-2023 будут применять технологию QR-кода для подведения итогов голосования.
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Подмосковье ищет медработников