Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, который публично сжёг Коран на фоне мечети в Волгограде.
Глава Чечни остался доволен действиями своего сына и назвал его «героем всех мусульман».
Напомним, что в мае этого года в Волгограде сотрудники полиции задержали молодого человека, который публично сжёг Коран на фоне мечети. Позднее он признался, что за проведение этой акции ему заплатили украинские спецслужбы.
Ранее глава Чеченской республики выложил видео, на котором запечатлена его встреча с Журавелем. Кадыров спросил юношу, желает ли он принять ислам, на что поджигатель Корана дал положительный ответ.
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Глава Чечни остался доволен действиями своего сына и назвал его «героем всех мусульман».
Ранее глава Чеченской республики выложил видео, на котором запечатлена его встреча с Журавелем. Кадыров спросил юношу, желает ли он принять ислам, на что поджигатель Корана дал положительный ответ.
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Анастасия Чинкова