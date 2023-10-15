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Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман»

15 октября 2023, 16:01
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, который публично сжёг Коран на фоне мечети в Волгограде.

Глава Чечни остался доволен действиями своего сына и назвал его «героем всех мусульман».


Напомним, что в мае этого года в Волгограде сотрудники полиции задержали молодого человека, который публично сжёг Коран на фоне мечети. Позднее он признался, что за проведение этой акции ему заплатили украинские спецслужбы.

Ранее глава Чеченской республики выложил видео, на котором запечатлена его встреча с Журавелем. Кадыров спросил юношу, желает ли он принять ислам, на что поджигатель Корана дал положительный ответ.

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#рамзан кадыров
#чечня
#ислам
#коран
#сын
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Умер советский оперный певец Востряков
15 октября 2023, 15:21

Фото: iStock/SergeyPankratov

В 79 лет умер советский оперный и камерный певец, народный артист Украинской ССР Александр Востряков.
«Ушёл в Вечность выдающийся певец и педагог, многолетний солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востяков», - написал в социальных сетях Анатолий Соловьяненко.
Причина смерти не сообщается.
 
Александр Востряков родился в Курганской области. Окончил Харьковский институт искусств им. Котляревского, являлся солистом Днепропетровского, а затем Киевского театра оперы и балета. Артист исполнял более 50 партий в операх русских, украинских и зарубежных композиторов.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти 91-летней актрисы Пайпер Лори. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.

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#артист
#новости
#музыка
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В России стал замедляться рост цен на новостройки
15 октября 2023, 15:10

Фото: istockphoto/Charnchai

Рост цен на российские новостройки немного замедлился, составив 2,4%.
«Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов «Циан.Аналитики», пишет, что средняя стоимость первичной недвижимости на 18 самых крупных региональных российских рынках в октябре достигла 155,8 тысяч рублей за кв. метр. Это на 2,4% больше, чем в сентябре месяце. Ранее этот показатель равнялся 3,6%. 

При этом активность потребителей начала снижаться. В перспективе это может провоцировать рост объема экспозиции и сдерживания средних цен.

Рост средних цен объясняют предшествующим периодом высокого спроса. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости»  Дмитрий Алексеев сообщил, что активность потребителей сейчас на 33,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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#жильё
#квартиры
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Правительство одобрило проект сохранения детских пособий при выходе на работу
15 октября 2023, 12:55

Фото: iStock/AnnaZhuk

Правительство РФ одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, у которых есть дети в возрасте до полутора лет. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина.
Целью проекта стала материальная поддержка родителей, работающих и одновременно воспитывающих детей в возрасте до 1,5 года. 

Кроме того, такая мера введена для того, чтобы стимулировать родителей к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребёнком. 

Одобрением законопроекта были внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Уточняется, что материальная поддержка рассчитана на любую форму занятости, в том числе и на дистанционную работу.

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#работа
#родители
#дети
#правительство
#законопроект
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Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым отправкой «на курорты Колымы»
15 октября 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Travel Faery

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого назначили главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря свой отъезд на полуостров решил сравнить с отправкой на Колыму в советские годы.
Видео появилось на странице обители во «ВКонтакте», пишет РБК. 

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил Тихон. 
«Нет, там прекрасно, но это не Печоры», —резюмировал митрополит. По его словам, Псково-Печерский монастырь останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.

Тихон (Шевкунов) являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с 2018 года. В то же время был возведён в сан митрополита. Издание Financial Times в 2013 году назвало Тихона (Шевкунова) «духовником Путина». В Кремле информацию не комментировали.  

О назначении Тихона главой Крымской митрополии стало известно после заседания Священного синода РПЦ 11 октября. 

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#рпц
#крым
#церковь
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Юрист Миронов объяснил, что отвечать, если гаишник предлагает «договориться»
15 октября 2023, 11:44

Фото: istockphotoKatarzynaBialasiewicz

Водитель может лишиться свободы, если согласится на предложение инспектора ГИБДД договориться на месте и дать взятку.
Об этом напомнил юрист Анатолий Миронов, пишет «Прайм». Власти борются со взятками на дорогах, но ситуации с предложением инспектора о взятке все ещё существуют, говорит Миронов. Зачастую такие предложения озвучиваются в случае серьезного правонарушения, которое предусматривает лишение водительских прав. В таких случаях есть соблазн откупиться.
 
«Однако «решая вопрос на месте», водитель рискует потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу. Ответственность за такое деяние предусмотрена ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривает самое суровое наказание — лишение свободы», — предупреждает Анатолий Миронов.
Также стоит помнить, что действия полицейского могут быть провокацией, чтобы зафиксировать дачу взятки.
 
«Отвечать на предложение инспектора можно по-разному: «Я боюсь и не хочу давать взятку»; «Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду»; «Денег нет, не дам»,-рекомендует юрист Миронов.
Главное, чтобы ответ был категоричным и выражал явный и решительный отказ в передаче денег.

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Депутат Чаплин рассказал, когда продажа части дома признается ничтожной

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#водители
#полиция
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Депутат Чаплин рассказал, когда продажа части дома признается ничтожной
15 октября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/richard johnson

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, когда сделка по продаже части дома может быть признана ничтожной.
РИА Новости пишет, что в частном секторе во многих российских регионах существует большое количество домов «на двух хозяев» с разными входами. Во время продажи такого дома могут возникнуть сложности. Очень немногие банки выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев.
 
«Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие», - уточнил Никита Чаплин.
Во время покупке половины дома нужно запрашивать у владельцев данный документ. В противном случае сделка будет признана незаконной.
 
«А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи», - рассказал Никита Чаплин.
 Существуют несколько вариантов оформления дома на две семьи.
 
  1. долевая собственность: каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения.
  2. личная собственность. В этом случае застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого из них право собственности.
  3. личная собственность, которую оформили из долевой.
Ранее Никита Чаплин напомнил дачникам о том, как сэкономить​: 

«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений - умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп»,- рассказал Никита Чаплин.
По данным депутата, умная лампа в среднем служит 25 000 часов. Она может работать несколько лет. По словам Чаплина, система «умный дом» удобна для тех, кто проживает на даче круглогодично.

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#жильё
#россия
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Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на свадьбу
В среднем на свадьбу жители России тратят 114 тысяч рублей
15 октября 2023, 09:04

Фото: .istockphoto/kkshepel

Россияне тратят на организацию свадьбы около 114 тысяч рублей.
Большая часть денег тратится на бронирование ресторана или банкетного зала, а также на кольца и украшения, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo.
 
Самые дорогие свадьбы проходят в столице. Там тратят в среднем 161 193 рубля. Дешевле всего праздник обходится в Челябинске - около 83 780 рублей.
 
У 67% молодоженов родственники принимают участие в оплате свадьбы, а 14% пар берут расходы на себя. При этом многие новобрачные планируют бюджет, учитывая ожидания по денежным подаркам.
 
Большинство россиян (81%) приглашают на свадьбу до 100 гостей, 11% - от 100 до 200 человек и 8% ждут на праздник 200 родственников и друзей.
 
67% молодоженов получают денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, 4% подарили более 1,5 млн рублей. Таким образом 54% опрошенных удалось частично окупить торжество.

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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Лори
15 октября 2023, 08:52

Фото: iStock/SergeyPankratov

Умерла 91-летняя актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори.
Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти актрисы. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.  

Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Её трижды номинировали на премию «Оскар». Известность актрисе принесли фильмы «Мошенник» и «Кэрри», а также сериалу «Твин Пикс».
 
За роль Кэтрин Мартелл в этом сериале Пайпер Лори получила «Золотой глобус».

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#актриса
#кино
#сериал
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Россиянина арестовали за нарисованное в знак поддержки ВСУ сердечко
Суд Петербурга арестовал россиянина, нарисовавшего сердечко в поддержку ВС
15 октября 2023, 04:56

Фото: iStock/JARAMA

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о наложении ареста на Олега Пронина, гражданина России, который был задержан за нарисованное им сердечко на стене в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Согласно данным органов дознания, вечером 12 октября, Олег Пронин, проживающий в Санкт-Петербурге, нарисовал надписи и сердечко с использованием черной краски на фасадах зданий по Синявинской улице и Среднеохотскому переулку. Это было сделано им по мотивам политической и национальной ненависти, в знак поддержки Вооруженных сил Украины и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

Дополнительно к этому, на следующий день после инцидента, у Пронина были обнаружены и изъяты боеприпасы для пистолетов ТТ, ППШ и М-56 в его месте жительства. Пронин признал свою вину, но протестовал против заключения под стражу, утверждая, что не планировал скрываться.

Суд предъявил обвинения Пронину по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: часть 2 статьи 214 («Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») и часть 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Мужчина останется под арестом до 11 декабря 2023 года.

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