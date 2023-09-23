Кадыров поручил изменить главу о репрессированных народах в учебниках истории

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, которые посвящены празднику. Глава российского государства выразил признательность ученым, работникам заповедников и всем причастным, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России. Об этом говорится на сайте Кремля.