Кадыров поручил изменить главу о репрессированных народах в учебниках истории

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В новом учебнике истории России (10-11 класс) главу о репрессированных народах изменят.
Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Будет создана рабочая группа, куда войдут руководители регионов, которые затронули репрессии.
Речь идёт о главе учебника, где сказано, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, чеченцев в 1943-1944 гг. было решено ликвидировать гособразования данных народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию, которое заключалось в насильственном переселении в другие регионы.
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Речь идёт о главе учебника, где сказано, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, чеченцев в 1943-1944 гг. было решено ликвидировать гособразования данных народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию, которое заключалось в насильственном переселении в другие регионы.
«Обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов», — написал в телеграм-канале Даудов. С его слов, Рамзан Кадыров поручил разобраться в этом вопросе.Автор учебника Владимир Мединский признал, что глава учебника была взята без изменений из предыдущих изданий. Он заверил о готовности изменить её.
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Мария Фирсова