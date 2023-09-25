«Правильно сделал»: Кадыров признал, что его сын Адам избил поджигателя Корана

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«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – выразил мнение глава Чечни.Рамзан Кадыров также добавил, что в Российской Федерации действует закон, который защищает Священные Писания и религиозные ценности граждан охраняются на высшем уровне.
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