Кадыров прокомментировал свое состояние здоровья

Фото: сайт Кремля
Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни. Глава Чечни заявил, что он жив и здоров. Ранее в Сети стали появляться слухи о том, что Кадыров болен и находится в больнице.
«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», — написал политик в своем личном телеграм-канале.Кадыров также добавил, что аудитория теперь знает о недобросовестных СМИ, которые обманывают читателей.
Ранее, после появления слухов о Рамзане Кадырове, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за фейки, которые касаются личной жизни и здоровья публичных особ.
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Алина Юрчак