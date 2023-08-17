Кадыров выступил против нововведений на свадьбах в Чечне

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о недопустимости дорогостоящих свадебных нововведений, противоречащих национальным обычаям и религии. Об этом глава Чечни написал в своем Телеграм-канале.
«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил», — говорится в публикации.
Кадыров отметил, что новые обряды приводят к существенному повышению расходов на организацию свадебных торжеств.
«Необходимо всячески способствовать образованию семей. Со своей стороны мы будем оказывать необходимую помощь нуждающимся в организации торжеств, поскольку семья является основой общества и государства», — подчеркнул глава Чечни.
Кадыров добавил, что в Чечне при этом искоренили воровство невесты и другие «ненормальные» традиции, противоречащие нормам шариата.
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