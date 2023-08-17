Кадыров выступил против нововведений на свадьбах в Чечне

В России наблюдается дефицит IT-специалистов, который, по подсчётам Минцифры, составляет от 500 до 700 тысяч человек. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.