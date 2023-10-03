Кадыров вручил старшей дочери две государственные награды

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 24-летняя Айшат Кадырова получила звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — сообщил глава Чечни.Торжественная церемония состоялась в Дворец торжеств имени Дагуна Омаева в городе Грозный. По словам главы чечни, на концерты присутствовало много людей. Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации и подготовке концертного вечера.
Сейчас Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики с 28 октября 2021 года, а также является директором модного дома Firdaws.
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