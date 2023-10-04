Кадыров заступился за Симоньян, после хейта за слова о ядерном взрыве

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за главу RT Маргариту Симоньян, которую сейчас активно критикуют за слова о ядерном взрыве над Сибирью.
Свою позицию Кадыров выразил в Telegram-канале.
Напомним, Симоньян в программе «ЧТД» предложила осуществить термоядерный взрыв на высоте 100 км над Сибирью, чтобы испытать оружие. Она заявила, что люди от этого не пострадают, зато из строя выйдут спутники и вся техника.
Он также назвал Симоньян настоящим патриотом и заявил, что тем, кто пишет ей гневные комментарии, пора прекратить разглагольствовать и внести свой ощутимый вклад в борьбу против НАТО и неонацизма.
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Напомним, Симоньян в программе «ЧТД» предложила осуществить термоядерный взрыв на высоте 100 км над Сибирью, чтобы испытать оружие. Она заявила, что люди от этого не пострадают, зато из строя выйдут спутники и вся техника.
«В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», - вступился за главреда RT Кадыров.
Он также назвал Симоньян настоящим патриотом и заявил, что тем, кто пишет ей гневные комментарии, пора прекратить разглагольствовать и внести свой ощутимый вклад в борьбу против НАТО и неонацизма.
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Евгения Парфентьева