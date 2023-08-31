Кадровое агентство президентской платформы «Россия – страна возможностей» подбирает для школ педагогические кадры.

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Все учителя получили назначения благодаря тому, что подали подав анкету в Кадровое агентство президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Мы рады, что такие профессионалы пополнили педагогические коллективы двух школ. Эти образовательные учреждения доверили нам подбор своих кадров и в первую очередь мы работали со своей базой кадров и с участниками профессионального конкурса «Флагманы образования». В результате наши кандидаты уже освоились в своих классах и приступают к образовательному процессу», — отмечает руководитель кадрового агентства, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Первенцев.Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.
Жители России могут принять участие в проекте «Кадровое агентство» пройдя регистрацию на сайте президентской платформы.
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