Кадыров заявил, что Делимханов жив и даже не ранен

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«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их СМИ», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что с депутатом Адамом Делимхановым, который сейчас находится в зоне СВО, все в порядке.
Напомним, ранее в сети появилась информация, что Делимханов получил ранение в зоне спецоперации.