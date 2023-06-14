Кадыров заявил, что Делимханов жив и даже не ранен

За ходом строительных работ в отношении 116 социальных объектов на территории Московской области можно следить с помощью цифрового графика.

Специалисты заполняют данные по чек-листу и загружают их в графики проведения работ, после чего становятся известны сроки строительных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

В цифровом графике отображаются планируемые работы: от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону», обеспечивая прозрачность проводимых работ.

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