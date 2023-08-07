Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Ранее, ФСБ возбудила в отношении социолога дело об оправдании терроризма, в связи с чем, Кагарлицкий* был арестован. У него в домовладении прошли обыски, о чем сообщила его правозащитник.
За призывы к экстремизму подсудимый был арестован на два месяца. Бывший сотрудник института не признал свою вину и просил освободить его из под стражи. На аресте социолога настояли сотрудники ФСБ.
За оправдание терроризма, Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в перечень экстремистов.
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За призывы к экстремизму подсудимый был арестован на два месяца. Бывший сотрудник института не признал свою вину и просил освободить его из под стражи. На аресте социолога настояли сотрудники ФСБ.
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Анастасия Крестьянова