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Как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря: кто получит две пенсии, график выплат

Экономист Гиринский: Росстат изменит методику учета дохода пенсионеров с декабря
30 ноября 2023, 13:11
Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В России запустят новые методы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами, которые им будут начислены. О том, какие изменения запустит Росстат, и на какой размер выплат могут рассчитывать пенсионеры в будущем году, читайте в материале «Радио 1».

Росстат пересмотрит учет дохода пенсионеров


Росстат с первого декабря текущего года внедрит улучшенную методику статистического учета пенсионеров. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он рассказал, что новые методы позволят определить нагрузку на пенсионные выплаты в разных регионах страны для последующих индексаций.

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Все виды пенсионного обеспечения будут отображаться более детально. Это изменение регламентирует Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года. По словам Гиринского, формы будут направляться в территориальные Социальные фонды, где будут заполняться ежемесячно. Полученные сведения будут проанализированы и сверены с теми, которые содержатся на лицевых счетах пенсионеров.

Кто получит две пенсии в декабре 2023


Большинство россиян получат две пенсии в декабре этого года. Начисление выплат дважды за месяц станет возможным из-за новогодних праздников, которые затронут первую неделю января. В основном, изменения в сроках выплат коснется тех, кто получает пенсию в первой декаде месяца.


Когда повысят пенсию в России


Пенсии в России проиндексируют с 1 января 2024 года.

Вторая, пенсия, которая придет россиянам в декабре будет больше прежней на 7,5%. Это связано с индексацией выплат, решение о которой прежде приняла Госдума. Пенсионные выплаты в среднем увеличатся на 1500 рублей. Индексация затронет всех пенсионеров. Кроме того, будут увеличены выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Кому поднимут пенсии в 2024 году


В 2024 году индексация пенсий затронет более чем 32 миллиона граждан. На 7,5% вырастут выплаты неработающих пенсионеров. Кроме того, будут повышены пенсии по старости и инвалидности. В среднем, размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 рублей.

Кроме того, с начала 2024 года поднимется стоимость одного пенсионного коэффициента. Изменения также затронут пенсионные выплаты военнослужащих и правоохранителей. Их пенсии увеличатся на 4,5%.

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График выплат пособий и пенсий в декабре 2023


На сайте Социального фонда России размещен график выплат пенсий и пособий, которые будут начислены россиянам в декабре текущего года. Пенсионеры получат выплаты 5,8,18 и 22 декабря. Если зачисления приходят по почте, то пенсии будут доставлены в зависимости от графика работы почтового отделения.

Также в начале декабря будут проведены выплаты пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 5 декабря будет произведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 декабря работающие родители малолетнего до 1,5 лет получат пособие по уходу за ребенком.

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Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице
Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу ученого Сергея Абрамова
30 ноября 2023, 13:09

Фото: iStock/sudok1

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит вопрос о помещении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова в психиатрический стационар. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Как стало известно, данная мера сроком на 3 недели необходима для проведения Абрамову (включен в перечень террористов и экстремистов) «стационарной экспертизы». Заседание по этому ходатайству пройдет в закрытом режиме.

Разработчика обвиняют в финансировании экстремистской организации. На данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении». Свою вину Абрамов не признает.

Сергей Абрамов является доктором физико-математических наук, специалистом в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год ученый возглавлял Институт программных систем. 

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Россияне назвали размер достойной пенсии
РБК: Ожидания россиян от пенсии на достойную жизнь выросли на 10 тысяч рублей
30 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Среднестатистические россиянине хотели бы получать пенсию в размере 59,2 тысяч рублей для поддержания нормального уровня жизни на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты опроса «СберНПФ», пишет РБК.
В рамках опроса жители России ответили, какой размер пенсии им необходим на одного члена семьи, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни после завершения карьеры.

В среднем, россиянам необходимо в 2023 году 59,2 тыс. руб. При этом в 2020 году опрошенные называли цифру 49,6 тыс. руб.  При этом в Москве и Санкт-Петербурге оказались самые высокие требования. Москвичи хотели бы жить на 104 тыс. руб. А жители северной столицы - 83 тыс. руб. в месяц. В 2020 году - 65 тыс. и 54,5 тыс. 

При этом в Казани опрошенные назвали сумму в 72,2 тыс рублей, в Самаре – 66,7 тыс рублей. Самыми неприхотливыми оказались жители Красноярска и Омска. Им для качественной жизни требуется всего 55,7 и 46,1 тыс рублей. В Ростове-на-Дону сумма желаемой пенсии с 2020 года выросла более чем на 20 тысяч рублей, до 63,9 с 42,7 тысяч.

В опросе принимали участие жители городов с населением, превышающем 500 тысяч человек.

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Стала известна дата проведения прямой линии и большой конференции Путина
Песков: прямая линия и большая конференция Путина состоится 14 декабря
30 ноября 2023, 11:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа - по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента», - заявил Песков.

Ранее в РБК уже появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.
 
Напомним, Песков уже говорил, что в 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина будут объединены в одно мероприятие. В последний раз прямая линия главы российского государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре того же года.

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В Волоколамске планируется открытие отделения «Союза женщин России»
30 ноября 2023, 11:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Отделение «Союза женщин России» откроют в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Решение было принято на собрании актива будущих участников Волоколамского отделения Союза женщин России в ДС «Лама».

«Главной задачей отделения станет взаимодействие женщин округа для решения волнующих вопросов, в том числе: помощи многодетным, поддержки участников Специальной военной операции и их семей и других социально-важных тем», — поделилась и.о. заместителя главы Волоколамского округа Марина Марнова.

Стоит отметить, что по итогам собрания руководителем союза единогласно назначили Ирину Назарову. Она будет координировать работу Союза в Волоколамском округе.

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#семьи
#сво
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В России рекордно снизилась стоимость красной икры
Росстат: в октябре стоимость одного кг красной икры снизилась до 6 тыс рублей
30 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/Darkwisper

В октябре текущего года цена килограмма красной икры в России снизилась до шести тысяч рублей, это минимум с начала 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Темпы снижения стоимости икры достигли 2,6 процента. Такое рекордное снижение зафиксировано впервые с января 2011 года. К октябрю текущего деликатес подешевел до 6 060 рублей. Такая цена стала минимальной с декабря 2022-го, тогда икра стоила 5,94 тыс рублей за кг.

В январе 2023 года стоимость красной икры составляла 6 125 рублей. Рекордом стоимости икры стала отметка в 6 315 рублей, однако уже с августа цены начали падать.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил, что причиной снижения стоимости деликатеса стали выросшие объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина. Всего с начала года было добыто более 607 тысяч тонн лосося.

На фоне удешевления спрос на икру в октябре-ноябре резко вырос. Однако эксперты считают, что перед Новым годом цены на красную икру вновь повысятся.

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На 129 заповедных участках Подмосковья проведут противопожарное обустройство
30 ноября 2023, 10:02

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В 2024 году планируется противопожарное обустройство 129 участков заповедных земель. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
План противопожарного обустройства лесных участков особо охраняемых природных территорий региона на 2024 год был согласован Минэкологии Подмосковья.

В рамках реализации плана будут проведены мероприятия, которые помогут предотвратить лесные пожары.

«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ. Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и аншлагов на противопожарную тематику»,  - поделился  министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что по словам министра в 2024 году ожидается очень жаркое лето и температура с вероятностью 65-70% будет держаться выше нормы.

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#лесные пожары
#тихон фирсов
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Учительницу уволили из-за работы в эскорте
30 ноября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Учительницу, отвечавшую в школе за программу секс-образования, уволили из-за её подработки в эскорте.
Daily Star сообщает, что Эшли Кетчерсайд работала в одной из школ Техаса, в городе Годли. Она входила в совет, разрабатывающий рекомендации «по уровням и методам преподавания полового образования». Женщина к тому же курировала спортивные секции и принимала участие в работе других школьных организаций, в их числе Комитет вовлечения семьи и Организацию для учителей и родителей.

В ноябре выяснилось, что до октября нынешнего года Кетчерсайд работала в эскорте. Себя она называла Лола Бри. А в 2012 и 2016 женщину арестовывали за проституцию. Это занятие запрещено в Техасе. Женщина уволена со всех школьных позиций.

В администрации школы говорят, что не и подозревали о криминальном бэкграунде Кетчерсайд. Женщину характеризуют как «дружелюбную и общительную». 

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#школа
#секс
#проституция
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Нурсултан Назарбаев раскрыл шокирующие подробности своей личной жизни
В своих мемуарах Назарбаев признался, что у него есть вторая жена и два сына
30 ноября 2023, 07:19

Фото: kremlin.ru

В своих мемуарах «Моя жизнь» бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что у него есть вторая жена и два сына, книгу цитирует Orda.kz.
Назарбаев рассказал, что впервые увидел Асель Исабаеву, когда наносил визит в город Талдыкорган. Девушка принимала участие во встрече президента у трапа самолёта. Позже он увидел её в газете, тогда Исабаева заняла первое место в конкурсе красоты.

Между президентом и казахской красавицей завязалось общение, которое переросло в симпатию. Назарбаев предложил ей заключить брак «по мусульманскому обычаю».

Исабаева родила Назарбаеву двух сыновей. После рождения первого ребёнка, бывший казахстанский лидер признался обо всём своей первой жене Саре, с которой состоял в браке с 1962. По его словам, она мудро приняла это и «проявила благородство».

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«Не хотят паники»: Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду о НЛО
30 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/ursatii

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США из-за «преступления» вынуждены скрывать правду об НЛО. Об этом он рассказал в соцсети X.
В публикации говорится, что Вашингтон располагает «вещественными доказательствами существования НЛО», однако более 80 лет продолжает врать людям.

«Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего», — подчеркнул Карлсон.

Журналист уверен, что Соединённые Штаты по причине собственного «злодеяния» прячут от общественности «обломки аппаратов и тела существ, летавших на них». 

«Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается», — заключил Такер Карлсон.

В Конгрессе в августе текущего года состоялись слушания с участием бывших американских военных, посвященные вопросам НЛО и работе властей с подобными сообщениями. По словам одного из участников слушаний, власти США обладают не только обломками неопознанных аппаратов, но и останками существ, которые владели ими.

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