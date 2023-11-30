Как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря: кто получит две пенсии, график выплат

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В России запустят новые методы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами, которые им будут начислены. О том, какие изменения запустит Росстат, и на какой размер выплат могут рассчитывать пенсионеры в будущем году, читайте в материале «Радио 1».
Росстат пересмотрит учет дохода пенсионеров
Росстат с первого декабря текущего года внедрит улучшенную методику статистического учета пенсионеров. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он рассказал, что новые методы позволят определить нагрузку на пенсионные выплаты в разных регионах страны для последующих индексаций.
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Все виды пенсионного обеспечения будут отображаться более детально. Это изменение регламентирует Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года. По словам Гиринского, формы будут направляться в территориальные Социальные фонды, где будут заполняться ежемесячно. Полученные сведения будут проанализированы и сверены с теми, которые содержатся на лицевых счетах пенсионеров.
Кто получит две пенсии в декабре 2023
Большинство россиян получат две пенсии в декабре этого года. Начисление выплат дважды за месяц станет возможным из-за новогодних праздников, которые затронут первую неделю января. В основном, изменения в сроках выплат коснется тех, кто получает пенсию в первой декаде месяца.
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Пенсии в России проиндексируют с 1 января 2024 года.
Вторая, пенсия, которая придет россиянам в декабре будет больше прежней на 7,5%. Это связано с индексацией выплат, решение о которой прежде приняла Госдума. Пенсионные выплаты в среднем увеличатся на 1500 рублей. Индексация затронет всех пенсионеров. Кроме того, будут увеличены выплаты по инвалидности и потере кормильца.
Кому поднимут пенсии в 2024 году
Кроме того, с начала 2024 года поднимется стоимость одного пенсионного коэффициента. Изменения также затронут пенсионные выплаты военнослужащих и правоохранителей. Их пенсии увеличатся на 4,5%.
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График выплат пособий и пенсий в декабре 2023
На сайте Социального фонда России размещен график выплат пенсий и пособий, которые будут начислены россиянам в декабре текущего года. Пенсионеры получат выплаты 5,8,18 и 22 декабря. Если зачисления приходят по почте, то пенсии будут доставлены в зависимости от графика работы почтового отделения.
Также в начале декабря будут проведены выплаты пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 5 декабря будет произведена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 декабря работающие родители малолетнего до 1,5 лет получат пособие по уходу за ребенком.
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