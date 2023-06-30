Как готовят бойцов в Центре подготовки контрактников в Балашихе?

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Центре подготовки контрактников в Балашихе обучают граждан, которые решили стать добровольцами
В Балашихе 4 мая открыли Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в центре можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить необходимую экипировку, а также проконсультироваться с юристом, нотариусом и сотрудниками банков.
Занятия по военной полевой подготовке проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий. Специалисты делают все, чтобы граждане могли адаптироваться к военной службе.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что центр сейчас считается единственным в России. По его словам, приехать сюда могут жители Московской области, а также других российских регионов.
Один из инструкторов сообщил, что в центре подготовки контрактников в Балашихе проводится подготовка по нескольким военным специальностям. В их число вошли тактическая медицина, огневая подготовка и военно-инженерная подготовка.
Он напомнил, что требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Прибывший в центр доброволец уверен, уникальность пункта заключается в том, что любой желающий кандидат, не имеющий с собой дополнительных документов, может зайти и проконсультироваться.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Занятия по военной полевой подготовке проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий. Специалисты делают все, чтобы граждане могли адаптироваться к военной службе.
«На время подготовки документов, а это занимает от 3 до 5 дней, потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. Кроме того, предусмотрено прохождение базовой военно-учебной программы, которая разработана совместно с центром специального назначения «Витязь». Особый упор на занятиях идёт на огневую подготовку и обучение тактической медицине», – подчеркнул Брынцалов.
Один из инструкторов сообщил, что в центре подготовки контрактников в Балашихе проводится подготовка по нескольким военным специальностям. В их число вошли тактическая медицина, огневая подготовка и военно-инженерная подготовка.
Он напомнил, что требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Прибывший в центр доброволец уверен, уникальность пункта заключается в том, что любой желающий кандидат, не имеющий с собой дополнительных документов, может зайти и проконсультироваться.
«Если он проявил желание подписать контракт, то пишет заявление и здесь проходит все мероприятия отбора, далее кандидат заселяется для проживания в казарму, которая может вместить до 500 человек», - уточнил боец.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Татьяна Лаврова