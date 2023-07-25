Как изменятся правила призыва с 1 января 2024 года

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В России могут расширить призывной возраст россиян до 30 лет. 25 июля комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. Таким образом, с 1 января 2024 года на срочную службу смогут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет.
Кто пойдёт служить с 1 января 2024 года?В Госдуме изначально хотели постепенно повысить призывной возраст. Так, в 2024 году призываться должны были граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года — от 21 года до 30 лет.
Однако спустя время депутаты отказались от такой идеи и решили оставить нижний предел прежним — 18 лет. При этом, возраст призывников увеличили до 30 лет.
Кто имеет право на отсрочку от армии?Правила по отсрочке в 2024 году не изменятся. Как и прежде, её смогут получить следующие категории граждан:
Отсрочка для студентовЕсли молодой человек учится в колледже или институте, то военкомат не имеет права призвать его на службу в армию. При этом, действует только на первое образование после школы. Например, когда человек окончил колледж или техникум и хочет поступать в вуз, отсрочка уже не положена.
Но если юноша получил степень бакалавриата и решил пойти в магистратуру, в армию его также не призовут.
Важное правило: учиться нужно очно. Заочникам и очно-заочникам отсрочка не положена.
Ухаживающие за близким: как получить отсрочку от армииЕсли человек ухаживает за близким родственником, его также не могут призвать в армию. Но это работает только в том случае, если призывник является такому человеку отцом, совершеннолетним родным братом, дедушкой или усыновителем. Так, оформить уход за троюродным дядей и получить отсрочку не удастся.
Этот пункт работает также при условии, что присматривать за родственником больше некому.
Призывники с проблемами по здоровьюПризывники с невылеченными заболеваниями в армию также не призываются. Но сюда подойдёт не каждая болезнь. Посмотреть полный список заболеваний можно вот здесь.
Помните, что прийти и сказать про заболевание недостаточно. Решение об отсрочке принимает военно-врачебная комиссия. Лучше заранее подготовиться и собрать все необходимые документы о своём здоровье.
Отцы малолетних детей: правила призываЕсли у человека на момент призыва есть двое несовершеннолетних детей, его не могут призвать в ряды Вооружённых сил России. Но только до тех пор, пока возраст детей не достигнет 18-ти лет. А вот если дети были усыновлены, то отсрочка такому отцу не полагается.
Отсрочку могут предоставить, даже если второй ребёнок ещё не родился. Условия такие: зарегистрированный брак, один ребёнок и подтверждённая беременность супруги от 22 недель.
Также отсрочку могут предоставить отцу, если у его ребёнка есть инвалидность. При этом, группа может быть любой, а отсрочка предоставляется до того момента, пока сыну или дочке не исполнится три года.
Сотрудники силовых структурЕсли вы работаете в МВД, ФСБ и других силовых структурах, вам полагается отсрочка от армии. Но если вы уволитесь до достижения 27 лет, придётся идти в военкомат.
Также отсрочка от армии полагается депутатам и кандидатам на должности в органы государственной власти и местного самоуправления.
Работники важных для государства предприятийК этой категории относятся IT-специалисты аккредитованных компаний, сотрудники операторов связи, работники оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированного СМИ.
Штрафы за неявку в военкоматНапомним также, что в Госдуме приняли поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат, а также за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы или должности.
Госдума приняла поправки о штрафах до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации» и до 400 тысяч рублей «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учёт».
Штрафом до 30 тысяч рублей также будут наказываться граждане, которые не явились в военкомат по повестке. Штраф до 20 тысяч рублей грозит россиянам, которые не сообщили военкоматам об изменениях в своей жизни: семейном положении, месте жительства, образовании и так далее.
Несообщение о том, что гражданин выехал за пределы РФ на срок более шести месяцев, или вернулся в РФ будет караться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.
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