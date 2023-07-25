Как изменятся правила призыва с 1 января 2024 года

Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.

«Запрет применяется со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы) гражданина», - говорится в тексте документа.

В документе уточняется, что запрет на выезд из страны является временной мерой, которая обеспечит явку призывника в военкомат.Кроме того, запрет также будет действовать и с момента личного вручения повестки призывнику.Также Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. В рамках данной инициативы, принята поправка о праве срочников при мобилизации заключать контракты о военной службе с ВС РФ на год.