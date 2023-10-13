Как не стать жертвой преступления: преступник чувствует, кто «отбился от стада»

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Существует теория, согласно которой, жертвами преступления становятся не случайные люди, а те, кто имеет психологию жертвы. Целый комплекс знаний объясняет причину, казалось бы, необъяснимого явления, когда один и тот же человек все время становится жертвой преступлений. Редакция «Радио 1» расскажет, как не пострадать от рук преступника и как злоумышленники выбирают того, на кого совершить нападение.
Психология жертвы
Жертва преступления – это человек, которому причинен вред. Это могут быть физические увечья, моральный ущерб, нарушение прав или эмоциональные страдания. Существует целая наука – виктимология, которая занимается изучением поведения жертвы и ее психотипа. Со временем у виктимологии появились различные направления. Сторонники одного из них уверены, что особенное поведение присуще не только жертвам преступлений, но и тем, кто может пострадать от несчастного случая или стихийного бедствия.
Как преступник чувствует жертву
Психологи утверждают, что преступники действуют как «хищники», если провести аналогию с животными миром. На невербальном уровне люди чувствуют, кто «отбился от стада» или слабее. Излишняя суетливость, несобранность, невнимательность могут выдать неуверенного человека.
Кроме того, жертвы сами часто провоцируют злоумышленников, не задумываясь об этом. Излишние украшения, мобильные телефоны в заднем кармане, расстегнутые сумки или барсетки провоцируют преступников на противоправные действия. Такие признаки также характеризуют жертву. Злоумышленник считывает несобранность и невнимательность человека и понимает, что может этим воспользоваться. Еще одной причиной, по которой преступник выберет невнимательного или слишком задумчивого человека станет то, что потенциальная жертва не сможет вовремя среагировать на противоправное действие. Даже будучи в хорошей физической форме, слишком рассеянный человек не сразу заметит пропажу кошелька или мобильного телефона и бросится вдогонку за преступником.
Как не стать жертвой преступника
Чтобы избежать неприятностей и не стать жертвой следует поработать над своим сознанием. Психологи рекомендуют выходя из дома сосредотачиваться на всех процессах. Зачастую люди едут в общественном транспорте или идут по улице в наушниках, разговаривая по телефону и просто погрузившись в собственные мысли. Концентрируясь на определенном действии, внимание притупляется, это легко считывается человеком, который наблюдает за жертвой.
Важно научиться контролировать все происходящие процессы, обращать внимание на посторонних людей. Преступник не нападет на человека, если будет чувствовать опасность, если будет понимать, что он был замечен или предполагать, что может получить отпор.
Специалисты отмечают, что к еще одному фактору, который может сыграть против потенциальной жертвы может стать тихий голос или излишняя зажатость. Рядом с таким человеком злоумышленник будет чувствовать физическое и психологическое превосходство.
Чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно научиться производить впечатление сильного, уверенного в себе человека, излучающим спокойствие и твердость. Однако излишнюю браваду демонстрировать не стоит, это может спровоцировать преступника.
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