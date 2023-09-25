Как подготовить дачный участок к зиме

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Подготовить газон
Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.
Защитить дачу от грызунов
Хранить крупы или другие изделия, которыми смогут полакомиться мыши, лучше в герметичных банках из стекла с плотно прилегающей крышкой. Использовать от грызунов лучше «отпугиватели», нежели отраву. За время отсутствия хозяина на даче, отравленные или угодившие в мышеловку грызуны начнут разлагаться, что приведет к росту бактерий.
Привести кровлю в порядок
Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра. Важно помнить, что проникновению воды способствует плесень и грибок, поэтому стены и потолки нужно тщательно осмотреть и при необходимости отмыть. Окна и двери не должны пропускать влагу. Дополнительно их можно утеплить пленкой или пенопластом.
Позаботиться о защите дома
Владельцы дачных участков часто переживают за свою недвижимость, при длительном отсутствии. Дачные поселки продолжают оставаться в «зоне риска». В загородном доме следует установить качественные замки, забор, решетки на окнах, сигнализацию и камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить свое имущество.
Проветрить дом
Пока на улице сухая и солнечная погода помещение нужно проветрить. Это обезопасит дачу от появления грибка и плесени. Также стоит обработать труднодоступные места специальным средством от бактерий.
Проверить колодец
Тем дачникам, кто имеет на своем участке колодец, рекомендовано обратить внимание на состояние воды. Если вода мутная или имеет какой-либо запах, нужно принять меры по очистке и дезинфекции. Нормализовать состояние воды можно таблетками, которые предназначены для очистки воды в бассейне.
Подготовить водопровод
Особенно уязвимым местом на участке в зимнее время является водопровод. Воду из труб необходимо слить, если в ней не будет необходимости зимой. Если трубы залегают под землей на небольшой глубине, их нужно утеплить. Одним из самых простых способов утепления труб является их прикрытие пенопластом. Его следует уложить поверх участка, где проходят трубы и зафиксировать кирпичами или прикопать его землей.
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