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Как понять, что вы правильно воспитываете собаку? — ответы кинологов

Кинологи назвали четыре признака правильного воспитания собаки
29 сентября 2023, 13:47
Фото: IStock/Anna_Belova

Фото: IStock/Anna_Belova

Воспитывать и дрессировать собаку – занятие не из простых. Порой, может казаться, что работа не даёт плодов. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как понять, что вы правильно воспитываете собаку.
«Важно понимать, что критерий воспитанной собаки не ограничивается количеством выученных команд, ваша собака должна уметь жить по установленным правилам, спокойно взаимодействовать с окружающими и быть хорошо социализированной», – отметил Голубев.
Всего кинологи выделяют четыре признака того, что хозяин идёт в правильном направлении и собака действительно учится взаимодействовать с миром.


1. Собака следует правилам
Воспитанная собака знает правила, которые установил хозяин. Питомец знает, когда ждать еды, прогулки, что разрешено делать, а чего точно делать не нужно. Для питомца очень важны правила, ведь собакам сложно без них ориентироваться в быстроменяющемся мире.

Важно помнить, что последовательность и системность – это ключ к правильному воспитанию любимого питомца. Без них обучение будет бесполезным. Не нарушайте своих же правил, чтобы питомец не жил в постоянном стрессе.
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2. Собака ориентируется на хозяина
Обученный пес доверяет своему хозяину и следует его указаниям. Воспитанный питомец живёт в гармонии с человеком и всегда с удовольствием выполняет команды и просьбы. Ведь для собак порадовать своего человека, значит, получить похвалу и одобрение.

3. Собака спокойно гуляет
Если поводок не натянут, а собака не кидается на каждого прохожего, не воет у двери и не будит хозяина по утрам, такого питомца можно назвать воспитанным. Такая собака умеет вовремя отвлечься и переключиться на просьбу хозяина, даже если до этого была чем-то увлечена.

4. Собака умеет оставаться одна
В нормальном состоянии собака должна уметь оставаться дома одна. Ей должно быть комфортно, она должна уметь управлять своим состоянием. Собаке не нужно лежать у двери и выть в ожидании хозяина. Такой питомец может развлечь себя самостоятельно.

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Подмосковных пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе
29 сентября 2023, 13:20

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Жители Московской области старшего поколения могут принять участие в 9-ом Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2023».

Пенсионеры старше 50 лет смогут продемонстрировать навыки компьютерного мастерства, окончившие специализированные курсы, либо обучились работе на компьютере самостоятельно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Конкурс проводится уже восемь лет, за время проведения в нём приняли участие порядка 29 тысяч пенсионеров. 

Для участия необходима регистрация на сайте. Там же можно узнать подробности конкурса.

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В Госдуме назвали бесполезной Конвенцию о защите нацменьшинств
29 сентября 2023, 13:17

Фото: IStock/Konstantin Aksenov

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Как рассказал «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, документ уже давно был бессмысленным для России.
«Эта Конвенция предусматривала наличие комитета по мониторингу, там следили за ситуацией в субъектах региона, который подписал этот документ. У нас есть представители в комитете, но в последние годы они лишены возможности там работать. Комитет не учитывал нашу специфику, особенно в отношении русскоязычного населения, которое проживает за пределами страны, — они ведь тоже в меньшинстве во многих государствах. Но никакой помощи, никаких решений ни от этого комитета, ни от этой Конвенции нет», — сказал Гильмутдинов.
По словам парламентария, выход из Конвенции не отразится на представителях тех нацменьшинств, которые сегодня проживают на территории России. Гильмутдинов подчеркнул, что в стране есть законы, которые также регулируют права этой категории граждан.

При этом, депутат заметил, что в некоторых регионах есть проблемы с сохранением культуры и языка среди представителей национальностей.
«Региональные органы власти не всегда оперативно реагируют на те посылы, которые есть у ряда нацменьшинств. У них нет инструментов, которые позволяли бы им сохранять культуру и традиции. Есть проблемы с сохранением языка, и хотелось бы, чтобы региональные власти поддерживали создание воскресных школ», — отметил Ильдар Гильмутдинов.
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#традиции
#страны
#депутат
#законы
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Учитель из Сургута уволен за ношение женской одежды
29 сентября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Zhang Shu

В администрации Сургута сообщили, что учитель, который носил длинные крашеные волосы и одежду, очень похожую на женскую, уволен. Ранее внешним видом молодого преподавателя математики элитной гимназии им. Ф.К. Салманова были очень недовольны родители учащихся.
В школьных чатах неоднократно осуждалась вызывающая манера одеваться молодого педагога. По словам родителей, он носил длинные окрашенные волосы, сделал татуаж бровей, надевал женские пальто и пиджаки, носил дамские сумочки. Потом в администрацию гимназии попала анонимка, в которой утверждалось, что своим внешним видом учитель попирает традиционные семейные ценности и пропагандирует ЛГБТ, передает РИА Новости.

В администрации Сургута сообщили, что трудовые отношения с учителем были расторгнуты. В настоящее время департамент образования проводит проверку в отношении дирекции гимназии на предмет соблюдения норм законодательства.

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#лгбт
#волосы
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Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники
Министерство обороны: осенний призыв в России начнется 1 октября
29 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Осенний призыв в России начнется 1 октября. Редакция «Радио 1» расскажет, куда отправятся служить срочники, на какой срок их призовут, а также запланировано ли в России проведение дополнительного призыва в рамках мобилизационных мероприятий.

Осенний призыв 2023

 
В 2023 году призыв на срочную службу в армии начнется в привычные сроки – 1 октября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, призыв пройдет во всех субъектах России, в том числе в новых регионах, которые вошли в состав РФ в 2022 году.


Осенний призыв 2023: срок службы и призывной возраст


Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев. Прибывшие призывники начнут убывать со сборных пунктов с 16 октября. Призывной возраст также остается прежним. Закон о повышении пределов призывного возраста в России вступает в силу с 1 января 2024 года. На осенний призыв распространяются прежние правила. Прежде глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил изменения в законодательстве о призыве на срочную службу и сообщил, что в будущем году не будут призваны в армию те, кому до конца 2023 года исполнится 27 лет. Такие граждане будут переведены в запас.

Осенний призыв: куда отправят


По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.

Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО
Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО

Повестка в армию 2023 


Уведомлять призывников о необходимости прибыть в военкомат будут при помощи электронных повесток уже этой осенью, однако это будет проходить в тестовом режиме. Электронные повестки будут появляться на «Госуслугах» у военнообязанных граждан. Повестку в цифровом виде будет дублировать бумажная. 

Будет ли мобилизация в 2023 году


Представитель Генштаба также сообщил о планах ведомства относительно проведения дополнительной мобилизации в России. Цимлянский заверил, что такой необходимости на данный момент нет. Российское оборонное ведомство расширяет пункты отбора граждан для прохождения службы по контракту и на добровольной основе, а также увеличивает число инструкторов, которые проводят работу с кандидатами на такую службу. По словам контр-адмирала, желающих заключить контракт на военную службу или отправится в зону проведении СВО в настоящее время достаточно.

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Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
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#сво
#вс рф
#военкомат
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Систему безналичной оплаты питания проверил глава Реутова в гимназии
29 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В гимназии подмосковного Реутова второй год функционирует система безналичной оплаты школьного питания, качество ее работы проверил глава муниципального образования Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Помимо внедрения новых образовательных программ и реализации инновационных проектов в школах, большое внимание уделяем качественному питанию, организации системы безналичной оплаты и наличию профессиональных поваров. Сегодня вместе с родителями учащихся гимназии проверили порядок предоставления питания через терминалы. В школьной столовой и в буфете установлено специальное оборудование, а с помощью карты родитель учащегося может отслеживать что именно ел ребёнок в школе и поел ли вообще. Уведомления о списании средств приходят на почту, а баланс пластиковой карты пополняется через Сбер (без процентов) или сайт питание.дети (3,4% комиссии)», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.
В пресс-службе уточнили, что с 1 сентября 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в школах Реутова обновлено питание.

«С этого года обновили школьное питание – появились вареники и наггетсы. Из рациона школьников убрали консервированные продукты и манные пудинги. Кроме того, с 2019 года по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы установили тройной контроль в наших школах за питанием. Качество предоставления завтраков, обедов и полдников проверяют администрация школ, инспекторы через мобильной приложение «Проверки Подмосковья», а также родители через сервис «Родительский контроль», — подытожил Каторов.
В пресс-службе также рассказали, что с 1 сентября все школы подмосковного Реутова перешли на новую информационную систему «Моя школа». Теперь ученикам открыт доступ к электронному дневнику, видеоурокам, библиотеке по школьной программе и другим возможностям.
«Кроме электронного журнала и дневника в новой информационной системе есть видеоуроки для подготовки к экзаменам, электронные книги по школьной программе, чаты и видеозвонки, портфолио ребенка и его рейтинг успеваемости. Благодаря «Моей школе» родители могут отследить геолокацию ребёнка и многое другое», — пояснил начальник Управления образования Иван Гетман.
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#школьное питание
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Строительство ЖК «Юбилейный» в Реутове завершат к Новому году
29 сентября 2023, 12:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с дольщиками проверил ход строительства ЖК «Юбилейный», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Станислав Каторов 27 сентября вместе с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков по Московской области Вячеславом Бетиным и будущими жильцами ЖК «Юбилейный» проинспектировали ход строительных работ на объекте. 25-этажный корпус на Юбилейном проспекте Реутова должны были ввести в строй летом 2021 года, однако застройщик не выполнил взятые на себя обязательства.

Работы возобновила ГК «Гранель Гранит», которые выиграла тендер Фонда.
«Строительная компания завершила работу по внутренней инженерии, усилению фундаментной плиты, стяжке и отделке мест общего пользования. Сейчас на объекте работают 170 строителей. В октябре, когда начнутся работы по благоустройству придомовой территории и другие завершающиеся строительные работы, число рабочих превысит 200», – рассказал Станислав Каторов.

В пресс-службе отметили, что уже заказаны двери. Будут сделаны противопожарные и эвакуационные пути. В числе запланированных работ на октябрь – установка радиаторов, запуск тепла, обустройство придомовой территории. Вторым этапом строительства со стороны Фонда станет выполнение обязательств по квартирной отделке, у кого она прописана в договоре.

В конце года застройщик планирует подать документы на заключение о соответствии и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Достройкой жилого комплекса занимается организация, которая зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Совсем недавно специалисты ГК «Гранель Гранит» в сжатые сроки завершили масштабное строительство – ЖК «Новокосино-2», – подытожил Каторов.
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В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира.

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Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве будет установлен новый погодный рекорд
Синоптик Шувалов: 1 октября ожидается похолодание и выпадение осадков
29 сентября 2023, 12:37

Фото: iStock/VvoeVale

В пятницу, 29 сентября, будет установлен новый погодный рекорд. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Температура воздуха в Москве в пятницу поднимется до 24 градусов, что станет новым погодным рекордом. Последний раз такая погода в этот день наблюдалась в 1900 году, когда столбики термометров поднялись до 23,3 градусов.

По прогнозам собеседника NEWS.ru, такая погода может сохраниться и в субботу.

А вот в воскресенье уже ожидаются похолодание и дожди. 1 октября выпадет до 5 мм осадков – это сумма всех осадков, выпавших за сентябрь. Температура воздуха не превысит 18 градусов.

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Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами на российском рынке
Мурашко: Ситуация с лекарствами в России стабильная
29 сентября 2023, 12:13

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарственными препаратами на российском рынке. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований», - пояснил Мурашко.

По его словам, у России есть возможности оперативно ввести отсутствующий на рынке препарат или заменить его другими аналогами. Кроме того, министр здравоохранения отметил, что цены на медицинские препараты на российском рынке стабильны, так как 80% жизненно важных лекарств производятся в России.

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#лекарства
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#министр
#препараты
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Илон Маск раскрыл, что будет на Марсе через 15 лет
Маск: Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база
29 сентября 2023, 11:45

Фото: iStock/Cobalt88

Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в X.
«Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база», - прокомментировал ситуацию Маск.

Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

Забавно, что Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки во время бизнес-встречи в Москве в 2000-х. В Москву американский бизнесмен прибыл уже с похмелья после вечеринки в Париже. Во время обеда в ресторане на столе было много водки. Кроме того, россияне подарили Маску бутылку водки, на этикетке которой был изображен он сам на Марсе.

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