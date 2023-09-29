Как понять, что вы правильно воспитываете собаку? — ответы кинологов

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«Важно понимать, что критерий воспитанной собаки не ограничивается количеством выученных команд, ваша собака должна уметь жить по установленным правилам, спокойно взаимодействовать с окружающими и быть хорошо социализированной», – отметил Голубев.Всего кинологи выделяют четыре признака того, что хозяин идёт в правильном направлении и собака действительно учится взаимодействовать с миром.
Воспитанная собака знает правила, которые установил хозяин. Питомец знает, когда ждать еды, прогулки, что разрешено делать, а чего точно делать не нужно. Для питомца очень важны правила, ведь собакам сложно без них ориентироваться в быстроменяющемся мире.
Важно помнить, что последовательность и системность – это ключ к правильному воспитанию любимого питомца. Без них обучение будет бесполезным. Не нарушайте своих же правил, чтобы питомец не жил в постоянном стрессе.
2. Собака ориентируется на хозяина
Обученный пес доверяет своему хозяину и следует его указаниям. Воспитанный питомец живёт в гармонии с человеком и всегда с удовольствием выполняет команды и просьбы. Ведь для собак порадовать своего человека, значит, получить похвалу и одобрение.
3. Собака спокойно гуляет
Если поводок не натянут, а собака не кидается на каждого прохожего, не воет у двери и не будит хозяина по утрам, такого питомца можно назвать воспитанным. Такая собака умеет вовремя отвлечься и переключиться на просьбу хозяина, даже если до этого была чем-то увлечена.
4. Собака умеет оставаться одна
В нормальном состоянии собака должна уметь оставаться дома одна. Ей должно быть комфортно, она должна уметь управлять своим состоянием. Собаке не нужно лежать у двери и выть в ожидании хозяина. Такой питомец может развлечь себя самостоятельно.
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