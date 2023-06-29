Как продвигать бизнес и личный бренд в социальных сетях в 2023 году

Фото: Istock/Marina Demidiuk
Эксперты поделились бесплатными инструментами для продвижения в социальных сетях и мессенджерах
Павел Дуров анонсировал появление сторис в Telegram в начале июля. Он уверен, что эта функция сделает мессенджер еще более социальным. Накануне Всемирного дня соцсетей, который отмечен в календаре 30 июня, «Радио 1» совместно с экспертным сообществом выяснило, как раскрутить бизнес и личный бренд на интернет-площадках.
Читайте также:
Facebook* и Instagram* восстановили аккаунты Трампа;
Сенатор Цеков назвал разблокировку Instagram* «дорогой в ад»;
Суд решил оштрафовать «Википедию» на два миллиона рублей за отказ от удаления фейковой информации о специальной военной операции.
* принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
ВКонтактеЭто сегодня самая популярная российская социальная сеть. Уже давно ВКонтакте решил перенимать интересные идеи и инструменты продвижения от своих зарубежных соперников. Несколько лет назад там появились Stories, которые до этого запустил Instagram*. После этого во ВКонтакте появились и «клипы», который впоследствии стали аналогом TikTok.
«“Клипы” во ВКонтакте пользуются большой популярностью. После блокировки TikTok сервис стал набирать обороты. Сегодня “клипы” – это полная замена TikTok и главная площадка России по коротким видеоклипам», — сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.По формату продвижения «клипы» не ушли далеко от TikTok или Reals в Instagram*. Ролики точно также способствуют продвижению, созданию личного бренда и получению новой аудитории, считает smm-специалист и журналист Вероника Самойлова.
«Помимо этого во ВКонтакте есть интересный способ продвижения своих публикаций. Например, я лайкнула какую-то запись, она появилась у тебя в ленте с надписью “вашим друзьям понравилось”. В этом плане ВК работал лучше всего, потому что 2000 моих друзей пролайкали, и у их друзей тоже появилась эта запись, что привело ко мне на страницу в сообщество новых людей», — поделилась эксперт по продвижению.Она также отметила, что во ВКонтакте не так давно появилась лента с предложенными публикациями по аналогии с Instagram*. Там пользователям предлагают клипы и фотографии по их интересам. Этот инструмент также можно использовать для продвижения.
TelegramTelegram — мессенджер, который смог. Он не является социальной сетью, но почти не уступает по охвату «ВКонтакте». Накануне там объявили о создании Stories. Запуск запланировали на начало июля.
«В Telegram есть такой формат как видеокружочки, но они хоть и похожи на Stories, но блогеры разом жаловались и говорили, что им не хватает Stories», — сказал Владимир Зыков.Smm-специалист Вероника Самойлова считает, что новый инструмент действительно поможет блогерам развивать свои telegram-каналы с нуля. Она отмечает, что сегодня продвигаться в мессенджере сложно.
«Там нет удобной для нас ленты, где алгоритмы показывают лучшие публикации или понравившиеся. Это основная проблема. В основном там работает реклама: там нет “рилсов” и “предложек”, но есть реклама, которую можно продавать покупать и таким образом продвигаться», — сказала эксперт.
Instagram*Недавно единый измеритель интернет-аудитории Mediascope выяснил, что школьники считают Instagram* ушедшим в прошлое трендом. С этим мнением согласился и руководитель «Лаборатории комьюнити» Влад Титов. В беседе с «Радио 1» он рассказал
«Для подростков и детей это уже как для нас с вами “Одноклассники”. Для людей среднего возраста запрещенный Instagram* все еще актуален, разве что не удается в него зайти. Все зависит от аудитории. Но таких крупных и массовых как Instagram* пока у нас еще нет, из массовых – это Telegram. А что касается попыток заместить – это Yappy. Он довольно неплохо повторяет функционал TikTok, но еще не так популярен у нас», — сказал Влад Титов.При этом smm-специалисты отмечают, что несмотря на блокировку, нарастить аудиторию в Instagram* можно. Единственный минус – монетизировать свое блогерство там практически нельзя.
«Есть примеры людей, у которых в начале спецоперации было пару тысяч подписчиков, а теперь несколько сотен. Они это набрали на “рилсах”, как на бесплатном инструменте, — сказала Вероника Самойлова. — Конечно, монетизация отключена, мы не можем свои рекламные записи продвигать. Но здесь помогают “рилсы” и реклама у блогеров».
ОдноклассникиОдноклассники — это российская соцсеть, подступиться к которой очень сложно. Многие специалисты по продвижению отмечают сложные механизмы, которые не позволяют активно вести на этой площадке свой блог. Однако аудитория там несколько приветливее и активнее.
«Там сидят бабушки, которые активно пишут и комментируют. Нужно просто понять, какой у тебя продукт, как ты можешь его продавать, и какая аудитория тебе нужна. Например, товары для дачи или вязание вполне можно продвигать в Одноклассниках», — заключила эксперт.
Читайте также:
Facebook* и Instagram* восстановили аккаунты Трампа;
Сенатор Цеков назвал разблокировку Instagram* «дорогой в ад»;
Суд решил оштрафовать «Википедию» на два миллиона рублей за отказ от удаления фейковой информации о специальной военной операции.
* принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
Екатерина Шмакова