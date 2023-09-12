Как с наступлением холодов сберечь дом от огня – советы подмосковных пожарных

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко*. Журналист сообщил об этом в своем телеграм-канале. По словам Бабченко*, в базе пограничников Украины есть его ориентировка и приказ после пересечения границы «задержать и направить в Лукьяновское СИЗО».