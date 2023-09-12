Как с наступлением холодов сберечь дом от огня – советы подмосковных пожарных

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Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Луховицах и Серебряных Прудах, сообщили в пресс-службе ведомства. Они разъяснили жителям, как с наступлением первых холодов избежать пожара.
«С понижением температуры воздуха возрастает риск пожаров, так как жильцы чаще пользуются электронагревательными приборами, а в загородных домах топят печи и разжигают камины. Огнеборцы рекомендуют обезопасить дом: использовать только сертифицированные, а не самодельные электрообогреватели, не сушить над ними бельё и одежду, не перегружать розетки, включая в одну сразу несколько приборов», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.По его словам, также нельзя оставлять без присмотра включённые плиты, утюги и топящиеся печи. Кроме того, собственникам квартир и владельцам усадеб следует установить пожарные извещатели. При появлении дыма в помещении они предупредят об опасности звуковым сигналом.
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Лора Луганская