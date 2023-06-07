Как сделать огород на даче с нуля

Фото: Фотобанк Московской области/ Владимир Лебедев
Для начала уберите траву и сорняки. В этом поможет триммер или косилка. Если не хотите заниматься вопросом самостоятельно, можно нанять специалистов. Когда вы очистите землю от ненужной травы, время приступать к обработке грунта. Как отметил эксперт по садоводству Рустам Расулов, в Подмосковье уже не принято сажать огород просто на земле.
«Делают так называемые "высокие грядки". То есть они приподняты от земли от двадцати сантиметров до полуметра. При этом грядки имеют определенную ширину и длину <...> Лично я предпочитаю шестьдесят на восемьдесят сантиметров. И чтобы проходы между ними были большие. У меня они почти метр двадцать, полтора метра. Вроде, земли много тратится на эти проходы, но это реально удобно потом в дальнейшем, когда у нас все растет», – рассказал Расулов.Далее надо выкопать траншеи и накидать туда листву, мусор и газеты. То есть все органические материалы, которые у вас есть. После этого поставьте бортики и загрузите грядки землей. Ее можно купить или взять хороший грунт с участка. Также подойдет заранее приготовленный компост.
«И сажать, конечно, стоит в зависимости от сезона. Если вы к весне все это уже подготовили, то стандартно в марте месяце начинаете дома рассаду вести в стаканчиках. Помидоры там, баклажаны, перцы и так далее. Потом в мае месяце высаживать все это надо на грядочке», – отметил садовод.Если вы начали возделывать огород в летнее время, то в этом сезоне получится посадить только зелень и быстрорастущие мини помидоры с огурцами. По мнению эксперта, за этими культурами проще всего ухаживать начинающему огороднику.
Для садоводов тоже есть сорт цветов, который вырастить легче, чем остальные виды. Это бархатцы, которые одновременно будут защитниками вашего огорода. Их можно выращивать из семян или из рассады. Очень неприхотливой считается календула. Она также является защитником сада. Более того, у нее есть свойство: семена календулы осыпаются и самостоятельно произрастают в следующем году.
«С одной стороны, это хорошо, не надо рассаду гонять. Весной можно эти кустики потом пересадить как вам угодно. Но, с другой стороны, если вы хотели, просто в одном месте чтобы она поросла, а на следующий год не хотите... Избавиться можно, как от обычного сорняка, – выкапывать», – считает Расулов.Скорее всего, в самом начале вам будет тяжело справиться с розами или другими «уникальными цветами». Для их выращивания нужен опыт. Поэтому советуем адекватно оценивать свои силы и осваивать мастерство огородника постепенно.
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