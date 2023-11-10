Как спастись от шумных соседей-арендаторов? – советы эксперта по ЖКХ Москвиной

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будут внесены изменения в правила краткосрочной аренды недвижимости для защиты прав жильцов этого дома от нерадивых квартиросъемщиков. Исполнительный директор гильдии УК Вера Москвина прокомментировала данный законопроект.
Законопроект о регулировании прав при посуточной аренде разработан во исполнение постановления Конституционного суда. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина рассказала на «Радио 1» о том, насколько будут осуществимы предложенные кабмином изменения.
Она отметила, что сейчас по законодательству нашей страны необходимо спрашивать мнение всех жильцов многоквартирного дома собственников.
Москвина добавила, что так как закон о тишине, на сегодняшний день, принял особое значение, то есть надежда, что в случае нарушения правил порядка участковый примет определенные меры. По ее мнению, к соседям следует быть очень толерантными и терпимыми.
На вопрос о том, как соблюсти права и законы соседей в случае краткосрочного найма, Москвина ответила, что сам человек, который сдает в аренду квартиру на любой срок, заинтересован в том, чтобы на него никто не жаловался, чтобы в квартире был порядок и отсутствовали скандалы.
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ заключила, что заключение договора всегда является трудоемким и неприятным процессом, однако если арендодатель не хочет неприятностей в процессе краткосрочной аренды, то в этом договоре помимо описи имущества со степенью износа, необходимо указывать правила поведения в квартире в особых условиях договора.
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«Давайте без иллюзий. Никогда еще арендаторы не относились к съемному жилью как к своему, поэтому не все правила будут соблюдаться. Однако многое зависит от характера пребывания в городе. Если человек приехал в командировку, то ему не до гульбы. Но бывает и так, что снять квартиру хочет благочинный молодой человек в чистой белой рубашке, с виду менеджер, а на деле оказывается сутенером», — пояснила Москвина.
«Если человек на первом этаже хочет открыть какое-то производство, например, булочную, то, безусловно, разрешение от жильцов необходимо. Но в случае сдачи в аренду своей жилплощади, этого делать вообще не обязательно», — сообщила исполнительный директор.
Москвина добавила, что так как закон о тишине, на сегодняшний день, принял особое значение, то есть надежда, что в случае нарушения правил порядка участковый примет определенные меры. По ее мнению, к соседям следует быть очень толерантными и терпимыми.
На вопрос о том, как соблюсти права и законы соседей в случае краткосрочного найма, Москвина ответила, что сам человек, который сдает в аренду квартиру на любой срок, заинтересован в том, чтобы на него никто не жаловался, чтобы в квартире был порядок и отсутствовали скандалы.
«Поэтому нужны правильно разработанные договоры. Если вдруг от соседей будут жалобы или еще что-то, то на основании этого собственник может расторгнуть договор в течение суток, а также взыскать штрафные санкции», — рассказала Москвина.
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ заключила, что заключение договора всегда является трудоемким и неприятным процессом, однако если арендодатель не хочет неприятностей в процессе краткосрочной аренды, то в этом договоре помимо описи имущества со степенью износа, необходимо указывать правила поведения в квартире в особых условиях договора.
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Екатерина Коршунова