Как в России изобретали «чудовищный» истребитель МиГ-23

Подмосковные школьники могут провести август с Сириус.Курсами, которые разработаны специально для школьников 7-11 классов.

Образовательный центр «Сириус» предлагает пройти курсы по предметам: математика, физика, химия, биология, информатика, лингвистика и искусственный интеллект, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Образовательные курсы разработаны преподавателями Центра «Сириус».

Узнать подробнее о курсах можно на сайте. Там же можно ознакомиться с программой и записаться на курс.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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