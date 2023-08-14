Как в России изобретали «чудовищный» истребитель МиГ-23

Фото: РИА Новости/Скрынников
Истребитель был принят на вооружение в 1969 году. Серийным выпуском самолёта МиГ-23 занимался Московский авиастроительный завод «Знамя труда». Главной задачей изготовителей была установка самого нового и качественного бортового оборудования, а также улучшение манёвренных способностей аппарата. Новой была и более мощная силовая установка. Для повышения аэродинамических качеств была увеличена площадь крыльев, топливный бак был расположен под фюзеляжем. МиГ-23 имел множество модификаций, однако все они имели недостатки, поэтому на сегодня все модификации аппарата МиГ-23 сняты с вооружения ВВС РФ. Серийное производство было прекращено в 1985 году.
Силовая установка самолёта МиГ-23 была представлена форсажным двигателем турбореактивного типа, он обозначался как Р-35-300. Он производил тягу в 13 тысяч килограммов. Данный двигатель был спроектирован конструктором Хачатуровым в бюро «Союз». С помощью данной силовой установки самолёт мог развивать скорость в 2,5 тысячи км/час в полёте на высоте и 1350 км/час у земли. Кроме того, истребитель обладал хорошей манёвренностью, это позволяло ему быть одним из лучших в небе. Универсальной машину делала возможность выполнять боевые задачи как в воздухе, так и на земле.
Но есть у истребителя и несколько минусов. Считается, что МиГ-23 тяжело управлять на низких скоростях, также он имеет ограничения по дальности полёта, им было тяжело управлять на низких скоростях. Для того времени самолёт имел хорошую тяговооружённость, но был очень сложен в обслуживании. Для этого требовалось минимум пять человек и неделя работы. При этом, работать над ним должны были узкопрофильные специалисты.
Самолёты экспортировались в Афганистан, Алжир, Анголу, Болгарию, Кубу, Чехословакию, Германию, Египет, Ливию, Венгрию, Ирак, Индию, КНДР, Эфиопию, Южный Йемен, Польшу, Сирию и Вьетнам. Вскоре после появления МиГ-23 попал и в США. Американские пилоты хвалили самолёт за тяговооружённость, однако сетовали на отсутствие запчастей не было. Нехватка комплектующих приводила к катастрофам, машины выходили из строя прямо в воздухе, американские пилоты разбивались. Многие летчики хвалили его за мощь, но когда их попросили поставить отметку по обслуживанию боевой техники, они написали, что это «чудовищно».
Напомним, утром 14 августа стало известно, что истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу Thunder Over Michigan в США. Самолёт рухнул на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта. Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться.
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