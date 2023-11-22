Как выбрать психолога — три совета от терапевта Заникова

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С этого года в России начали отмечать новый праздник – День психолога. Он7 приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году прошёл первый съезд учреждения Российского психологического общества. Благодаря популяризации этой области, специалистов-психологов становится всё больше, из-за этого найти «своего» бывает сложно. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал «Радио 1», на что стоит обратить внимание при выборе терапевта.
Сперва нужно определить, с кем вам комфортно работать: с мужчиной или женщиной. Некоторые не могут рассказать какие-то вещи мужчине, а кому-то нужна более твёрдая рука, мужское мнение. Это важно, потому что от вашего комфорта зависит и результат.
Возраст психолога
Конечно, среди молодых специалистов тоже бывают хорошие, но у него, как правило, мало опыта, в том числе и жизненного. Здесь важно, чтобы человек, который будет вам помогать, сам побывал в каких-то ситуациях. Также важно, чтобы у него было большое количество наработанных сессий.
Образование
Сейчас очень много «психологов», которые прошли курсы за два-четыре месяца и считают, что могут лечить души. Но важно, чтобы образование было базовое, фундаментальное. В России институтов, которые могут это дать, не так уж и много, и там уж точно не дадут вам основы психологии за несколько месяцев. Важно, чтобы у специалиста был документ, в котором написано, что он психолог или психотерапевт, и чтобы обучение длилось минимум два года, если это второе высшее. Фундаментальное образование даёт базу понимания личности. Такой человек, как правило, образованный, воспитанный, начитанный, у него широкое мировоззрение.
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