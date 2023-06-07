Как выгодно продать дачный участок в Подмосковье

Фото: Фотобанк Московской области/Пелагия Тихонова
Изначально надо приготовиться к тому, что продажа участка – это длительный процесс. Разберитесь с ненужными вещами, которые находятся на участке. Приведите в порядок землю: покосите траву, займитесь вырубкой кустарников и уберите сухие деревья. Параллельно начните оформлять документы, которые понадобятся для сделки.
«Скорее всего, если дача старая и ей никто не занимался, то и границ в Росреестре нет, межевание как положено не проведено. Поэтому этот процесс может расстянуться на месяц-два. Но, тем не менее, если уже есть опыт по оформлению таких документов, по купле-продаже недвижимости, то это не составит особого труда», – отметил лидер общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев .Узнайте, подключена ли к участку вода, какой объем мощности по электричеству и в каком состоянии проводка. Как ранее рассказал эксперт, важно зафиксировать, проведено ли межевание. Посмотреть эту информацию можно в публичной кадастровой карте Росреестра или на региональном портале РГИС МО. Если окажется, что границ у участка нет, перед продажей придется провести межевание. Самостоятельно это сделать не получится, необходимо обратиться к услугам кадастрового инженера. Получить информацию о конкретном специалисте можно на сайте Росреестра в разделе «Государственный реестр кадастровых инженеров». Там содержатся данные о наличии у него квалификационного аттестата и рейтинге по оказанию услуг.
«Должна быть все-таки разумная позиция, когда мы не должны в Волоколамский район приглашать кадастрового инженера из Серебряных Прудов. Такое, конечно, тоже можно сделать, но выезд такого специалиста будет в 2-3 раза дороже, потому что ему надо потратить целый день только на поездку на замеры земельного участка», – подчеркнул Мезенцев.Стоимость межевания начинается от 7 тысяч рублей. Технически процедура занимает не более одной недели. Когда вы разобрались с этим вопросом, наступает время установить стоимость для своего дачного участка. Эксперт советует формировать цену по следующим факторам:
- Расположение и доступность. Покупатель вряд ли захочет приобрести участок, к которому тяжело добраться на машине или общественном транспорте
- Наличие электричества. Как отметил Мезенцев, мощность до 15 КВТ будет хорошим ценовым показателем
- Экология. На территории Подмосковья закрыты все мусорные полигоны. Но если рядом с участком есть химическое производство или аэропорт, это снизит его стоимость
- Пробки. Если дорога до участка перегружена, то это тоже негативный фактор
- Близость магазинов и другой инфраструктуры
«В любом случае нужно смотреть на аналогичные объекты в продаже. Потому что бывает так, что покупателю хочется купить недвижимость, впустую участок или участок с домиком, именно в этом месте. И он будет ориентироваться на предложения соседей. И мы понимаем, что если везде цена участка составляет, например, 800 тысяч рублей, то продать такой же участок за 1,5 миллиона не получится», – рассказал эксперт.Мезенцев добавил, что заключить договор купли-продажи довольно просто. Сделать это можно в МФЦ. Помощь риэлтора понадобится в другом случае: если надо найти покупателя и показать ему участок. В остальных вопросах собственник вполне может разобраться самостоятельно.
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