Как женщины могут попасть в ЧВК «Вагнер», рассказал Пригожин

Фото: телеграм-канал пресс-службы Пригожина
Пригожин подчеркнул, что в рамках спецоперации на Украине набора женщин в ряды частной военной компании не планируется. Он объяснил такое решение отсутствием военно-учётных специальностей, подходящих для них.
«Если начнется полномасштабная война, безусловно, мы вернемся к этому вопросу», — заключил бизнесмен.
Ранее Пригожин заявил, что его бойцы готовы отправиться в Белгородскую область для защиты населения от ВСУ в случае, если Минобороны РФ не предпримет никаких действий по предотвращению украинского огня по мирному населению белгородчины.