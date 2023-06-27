Каклюгина назвала Одинцово флагманом развития социальной сферы

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Вице-губернатор Подмосковья прокомментировала отчёт Андрея Иванова
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила успехи Одинцовского городского округа в строительстве социальных объектов и развитии всей социальной сферы. Так она прокомментировала ежегодный отчёт главы муниципалитета Андрея Иванова перед жителями.
Она назвала Одинцово округом, в котором хочется жить, учить своих детей, гулять по паркам.
«Очень подробный отчет, многое сделано. Одинцово – флагман развития социальной сферы. И те проекты, о которых сегодня говорили, тому подтверждение. Что касается школы, которая строится в «Гусарской балладе», то это самая большая школа в истории Московской области. Это огромное, суперсовременное здание, которое откроется 1 сентября», – сказала Каклюгина.
«Конечно, ничего этого не было бы без большой команды, которая работает на территории муниципалитета. Огромное спасибо всем, кто работает в округе и выдаёт этот потрясающий результат. Главное – не останавливаться на достигнутом и помнить, что лучше победы может быть только новая победа», – резюмировала вице-губернатор.Ранее Иванов сообщил, что школа на 2,2 тыс учеников в «Гусарской балладе» откроется 1 сентября. Строительство вышло на финишную прямую.
Лора Луганская