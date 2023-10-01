Радио1
Главная / Новости / Общество/ Какой праздник 1 октября: памятные даты, традиции, именины

Какой праздник 1 октября: памятные даты, традиции, именины

01 октября 2023, 00:05
Фото: iStock/golibtolibov

Фото: iStock/golibtolibov

В этот день пройдет сразу несколько праздников в России и мире. Редакция «Радио 1» расскажет, какие события пришлись на этот день и какие традиции существуют.

День учителя в СССР


В СССР День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Праздник был учрежден указом Совета СССР. Профессия учителя в советские времена была почетной, уважаемой и важной. В одном из фильмов даже звучит фраза, что ошибки учителей обходятся не менее дорого, чем врачебные.


Международный день кофе


Фото: iStock/amenic181

Праздничную дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в тех странах мира, где производится напиток, начинаются работы по сбору кофейных зерен. Родиной кофе стала Эфиопия, именно там один из пастухов впервые обнаружил бодрящее действие напитка.

Международный день музыки


Считается, что музыка объединяет людей. Издревле людей сплачивали танцы, песни, религиозные обряды, которые совершались под музыкальное сопровождение. В этот день принято вспоминать свои любимые мелодии и делиться впечатлениями от музыкальных произведений.

Международный день пожилых людей


В этот день принято особенно трепетно относиться к пожилым людям: бабушкам и дедушкам. Следует помнить, что за их плечами не всегда простой жизненный путь. У торжества существует еще одно название: День добра и уважения. 1 октября следует поздравлять людей старшего поколения и благодарить их.

День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом
День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом

Всемирный день какао и шоколада


Фото: iStock/xamtiw

Этот праздник отмечают любители самого популярного лакомства во всем мире. Родиной шоколада считается Мексика. После того, как он полюбился в твердом виде, из него стали делать напитки. В этот день следует побаловать себя шоколадными деликатесом.

День Сухопутных войск РФ


Самым масштабным видом войск в составе ВС РФ являются сухопутные. У них на вооружении состоит такое количество сил и средств, что с ними не могут конкурировать другие батальоны. В этот день поздравляют всех военнослужащих этого рода войск и гражданских служащих, которые имеют отношение к этому подразделению.

Международный день охраны енотов


В некоторых странах к милым и пушистым зверькам относятся с настороженностью. День охраны енотов был учрежден для того, чтобы призвать людей лучше познакомится с этими животными и изменить свое отношение к этим зверькам, которые несмотря на миловидность, завоевали репутацию вредных и чрезмерно активных животных. В этот день зоологи напоминают о важности этих зверьков и недопустимости их уничтожения.

День Московской области


Этот праздник отмечается ежегодно с 2001 года. Указ об учреждении обновленной Московской губернии был подписан в 1781 году Екатериной II, а согласно постановлению ВЦИК, с 1 октября 1929 года губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, которая затем получила название Московская.

Всемирный день вегетарианства


Этот праздник отмечается ежегодно и во всем мире. Учрежден День вегетарианства был в 1977 году Североамериканским вегетарианским обществом. Это праздник отмечают те, кто отказался от употребления продуктов растительного происхождения.


День Арины Шиповницы


Православная церковь в этот день чтит память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Согласно поверьям, христианка Ирина противостояла язычникам, за что была судима. По воле римского императора, она была истерзана и обезглавлена.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Мученица Ариадна жила в г. Промиссии Фригийской области. Она была наложницей главы города до тех пор, пока не отказалась принести жертву языческим богам. Ариадна заявила, что является христианкой, за что была жестоко истерзана, но отпущена на свободу.

Доподлинно неизвестно, в честь какой из мучениц был назван праздник, поэтому в этот день принято чтить память обеих. Традиции гласят, что собранный 1 октября шиповник обладает целительным свойством в кратном размере. Его следует сушить и заваривать в холодное время года, чтобы уберечь себя от хвори.

Именины: Ариадна, Ирина, Арина, Петр, Михаил, Константин, Иван, Аркадий

Читайте также:

Жители Подмосковья могли наблюдать суперлуние в ночь на 29 сентября

День матери 2023 в России и мире: история и традиции праздника

В Запорожской области день воссоединения с РФ объявили праздничным и нерабочим

#история
#праздник
#профессия
#традиции
#танцы
#кофе
#память
#ссср
#напитки
Читайте нас в
Глава ВЦИОма Фёдоров раскрыл, как спецоперация повлияла на россиян
Глава ВЦИОма Фёдоров: россияне всё чаще стали уходить в себя
30 сентября 2023, 20:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью РБК рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». 

Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.

При этом, по словам Фёдорова, большая часть населения России находится в состоянии тревоги ещё с 2018 года. Причиной этому стали серьёзные изменения: сначала пенсионная реформа, затем пандемия и СВО.

Специалист отметил, что прослойка «России столичной» всё чаще начала уходить в себя, но это лишь показывает процесс адаптации к новым условиям. 

Читайте также:

Путин определил количество подлежащих призыву осенью россиян

В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации

В Воронежской области предложили иностранцам 120 тыс рублей за участие в СВО
#россияне
#сво
#изменения
#психология
#тревога
Читайте нас в
Мать и сотрудница ПДН в Саратове заморили голодом четвероклассника
30 сентября 2023, 20:05

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительница Саратова при попустительстве сотрудницы отдела по делам несовершеннолетних едва не уморила голодом своего десятилетнего сына. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 31-летняя безработная мать не слишком заботилась о пропитании своего сына-школьника. Женщину ежемесячно навещала ее ровесница, чтобы контролировать условия содержания ребенка. Она видела, что ребенок хиреет буквально на глазах и с каждым визитом выглядит все хуже. Однако никаких мер не предпринимала, ограничиваясь разъяснительными беседами с нерадивой матерью, вместо того, чтобы оповестить о ситуации органы опеки.

На днях ребенку стало хуже, он потерял сознание и был госпитализирован на скорой помощи. Врачи диагностировали у мальчика кахексию — сильнейшее истощение организма, сопровождающееся резким снижением массы тела, которое было вызвано постоянным голоданием.

На сотрудницу отдела по делам несовершеннолетних, которая вовремя не известила коллег и руководство о проблемах в семье, заведено уголовное дело по статье «Халатность». Максимальная санкция, которая может ей грозить, — три месяца административного ареста. В отношении матери также возбуждено уголовное дело по статье Неисполнение обязанностей по воспитанию «несовершеннолетнего». Наказание по этой статье может составлять уже до трех лет колонии.

Читайте также:

СК РФ проверит мать, выгнавшую дочь из дома за позднее возвращение

В Москве спасли двоих детей, которые больше суток пробыли в запертой квартире

«Забили насмерть»: 11-летняя девочка погибла в интернате Новосибирска

#врачи
#ребёнок
#дело
#уголовное дело
#мать
#наказание
#тела
Читайте нас в
Гости из новых регионов и активисты Подмосковья растянули 100-метровый флаг РФ
30 сентября 2023, 19:38

Фото: Сергей Хакимов

Сегодня в рамках Международного форума «Единство в согласии» на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых Сил Российской Федерации проходит комплекс мероприятий, посвященных Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
Форум организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В третий день мероприятия участники Форума возложили цветы к скульптурной композиции Матерям победителей, а затем все вместе развернули 100-метровое полотнище в цветах российского триколора возле Главного храма Вооруженных сил РФ. В акции приняли участие более 150 человек – члены делегации из 4 новых регионов России, представители Дома народов России, гости из Волгоградской области, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», регионального движения «Юнармия», сотрудники учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и представители Министерства информационных  и социальных коммуникаций Московской области.



«Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России в Кубинке — одно из самых знаковых мест на патриотической карте страны. Поэтому именно здесь мы решили организовать акцию в День воссоединения новых регионов с Россией. На территории Подмосковья огромное количество красивых, наполненных историей и пропитанных духом нашей страны мест, поэтому у нас всегда есть что посмотреть, и мы всегда ждем в гости», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. 



Также гости региона в рамках специально подготовленной экскурсионной программы посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти», посвященный Великой Отечественной войне. 

Форум «Единство в согласии» направлен на всестороннюю интеграцию национально-культурных объединений новых субъектов в гражданское и правовое поле Российской Федерации, укрепление межнационального согласия и продвижение традиционных ценностей. Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области выступило соорганизатором мероприятия, обеспечив комфортные условия для пребывания и работы участников Форума на территории Подмосковья.

Читайте также:

В Мариуполе заложили капсулу времени

Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединение новых регионов с Россией

Участники форума «Единство в согласии» будут развивать народную дипломатию

#музей
#храм
#форум
#цветы
#комплекс
#юнармия
#дорога
#страны
#мероприятия
#человек
#авангард
#министр
#волонтеры
#сотрудники
#дома
#акции
#активисты
#екатерина швелидзе
#рф
Читайте нас в
Подмосковные волонтёры встретились с участником СВО Николаем Трофимовым
30 сентября 2023, 19:34

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Свыше 50 волонтёров из нескольких округов Подмосковья встретились с участником СВО Николаем Трофимовым в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Сегодняшние результаты работы нашей молодежи, наших волонтеров впечатляют: более 100 рейсов на новые территории, почти 5 000 тонн отправлено жителям этих регионов и нашим защитникам, больше 17 000 адресных заявок наших бойцов и их семей отработано. Но это не говорит о том, что мы уже всё сделали, это говорит о том, что наша помощь нужна и важна, а значит, нужно продолжать!» – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе. 

Однако она отметила, что волонтёры работают на территории Московской области, поэтому им важно встречаться с теми, кто был в зоне СВО. Такие встречи позволяют им увидеть, насколько важна та помощь, которую они оказывают.

Главным героем встречи стал Николай Трофимов, отправившийся на фронт добровольцем. Во время боевых действий он получил серьёзное ранение, поэтому вынужден был вернуться домой. За мужество, проявленное в зоне СВО, указом президента Владимира Путина, Трофимов был награждён медалью «За отвагу». А в конце прошлого года он стал лауреатом премии губернатора Московской области – «Мы рядом. Доброе дело».

Мужчина рассказал волонтёрам о своей истории и поблагодарил за поддержку, которую они оказывают российским военным и жителям новых регионов России. Он отметил, что важно продолжать отправлять гуманитарную помощь.

Читайте также:

МФЦ Серебряные Пруды принял участие в сборе книг для школьников Донбасса

Более 125 рейсов помощи совершили волонтеры Подмосковья на Донбасс

В Серпухове работают пункты по созданию маскировочных сетей для участников СВО
#волонтеры
#донбасс
#гуманитарная помощь
#сво
#встреча
#военные
Читайте нас в
В Дубне прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево»
30 сентября 2023, 19:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Уже не первый год Дубна активно участвует во Всероссийской кампании «Сохраним лес» национального проекта «Экология». На этот раз акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводилась на двух площадках.
В Левобережье возродили аллею на улице Карла Маркса. Вдоль домов 4, 6 и 8 сажали липы и клены — всего 30 деревьев-крупномеров. У дома № 34 по той же улице местные жители добавили шесть рябин к тем 13-ти, что были посажены год назад. 

 


Очень многолюдно было на главной площадке — пике Тяпкина. Сюда пришли сотни горожан. Специалисты подготовили более двух тысяч саженцев сосны и ели, а также сеянцев, которым еще предстоит подрасти  под наблюдением работников ГБУ «ЖКУ», после чего молодые деревца  также будут рассажены на выбранные участки.



Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров  тепло поблагодарил всех активных дубненцев, детей и родителей, школьников и педагогов, ветеранов и молодежь, сотрудников городских предприятий и организаций за участие в традиционной экологической акции.

Читайте также:

На территории Центра космической связи «Дубна» заложили «Аллею Памяти»

Учёный Данилов-Данильян сделал заявление об ухудшении экологической обстановки в мире

Подмосковных пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе


#дубна
#молодёжь
#ели
#жители
#тепло
#специалисты
#жку
#дома
#акции
Читайте нас в
В Госдуме призвали запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении
30 сентября 2023, 18:07

Фото: iStock/industryview

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал запретить трансляцию по телевидению рекламы безалкогольного пива, но выступил за возвращение пива на стадионы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он заявил, что рекламные ролики, иллюстрирующие употребление безалкогольного пива, в первую очередь, нацелены на молодёжь. Такая реклама призывает употреблять эту продукцию якобы для поднятия настроения. 

Одновременно с этим, Миронов заявил о необходимости возвращения пива на трибуны стадионов. Это позволит повысить посещаемость и финансово поддержать российские спортивные клубы. Однако важно соблюдать нормы и предоставлять людям пиво не ящиками, а с учётом ряда ограничений.

Читайте также:

Названы регионы, где алкоголь покупают больше всего

Минздрав заметил снижение интереса россиян к суррогатному алкоголю

Депутат Хамзаев предложил выделить распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП
#пиво
#госдума
#реклама
#запрет
Читайте нас в
Учёный Данилов-Данильян сделал заявление об ухудшении экологической обстановки в мире
Учёный РАН Данилов-Данильян: показатели экологии ухудшаются
30 сентября 2023, 17:46

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Глобальные показатели экологии ухудшаются. Об этом на Алтайском экономическом форуме «Нить природы» заявил учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Исключением является решение проблем с озоновыми дырами. Все остальные экологические аспекты постепенно ухудшаются и пока остаются не решёнными.

Он отметил, что добиться улучшения состояния озонового слоя позволил принятый Монреальский протокол, с последующим выполнением его требований.

Данилов-Данильян назвал ряд ухудшающихся экологических проблем. Так, заметно уменьшение общей площади лесных массивов и увеличение площади пустынных территорий, продолжается отравление почв химическими веществами, растёт концентрация парниковых газов в атмосфере.

Читайте также:

В 215 подмосковных школах запустили акцию по сдаче тары в ЭКОпунктах в обмен на подарки

Перелётные птицы начали массово покидать подмосковные леса

Долголеты из Каширы стали участниками областной экологической акции
#экология
#лес
#заражение
#отравление
Читайте нас в
В Мариуполе заложили капсулу времени
30 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/macky_ch

В Мариуполе заложили капсулу времени с посланиями для молодёжи в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Капсулу разместили в главном парке года – Приморском. Она будет открыта ровно через 30 лет в день третьей годовщины воссоединения регионов с Россией – 30 сентября 2052 года. 

Заместитель главы администрации Мариуполя Богдан Перепечай рассказал, что капсула была заложена вместе с молодежью. В послании рассказывается об истории региона, о том, через что ему пришлось пройти. Также содержится информация о Мариуполе, о военных событиях, которые происходили на его территории.

По словам Перепечай, это выдающееся событие, цель которого – сохранить память о нынешней ситуации для будущих поколений, чтобы они помнили об истории своего региона.

Читайте также:

Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединение новых регионов с Россией

Донецку и Луганску предложили присвоить звание «Город-герой СВО»

Воробьёв рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры в новых регионах РФ
#россия
#днр
#праздник
#владимир путин
#память
Читайте нас в
В России предложили законодательно сократить сроки для аборта
Иерей Фёдор: нужно сократить сроки для аборта до 8 недель
30 сентября 2023, 16:06

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Сокращение срока для абортов с 12 до 8 недель беременности может спасти сотни тысяч жизней. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, зашиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов в ходе Международной медицинской научно-практической конференции «Аборт и здоровье женщины».
Он отметил, что запрет на аборты в частных клиниках – хорошая идея. Однако важно внести изменения в статью федерального закона «Об основах охраны здоровья», согласно которому женщине могут сделать аборт на сроке до 12 недель.

По словам иерея Лукьянова, большая часть абортов делается примерно на девятой неделе, поэтому если законодательно запретить делать аборты после восьмой недели, можно спасти огромное количество жизней. 

Кроме того, отец Фёдор подчеркнул, что запрет на проведение абортов в частных клиниках позволит государству получить полные статистические данные о количестве сделанных абортов в стране, поскольку сейчас трудно подсчитать точное количество как раз из-за частных медучреждений.

Читайте также: 

В РПЦ предложили запретить аборты в частных клиниках

В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта

Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми
#аборт
#запрет
#рпц
#медицина
#женщины
Читайте нас в
Достижения.рф