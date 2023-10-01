Какой праздник 1 октября: памятные даты, традиции, именины

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В этот день пройдет сразу несколько праздников в России и мире. Редакция «Радио 1» расскажет, какие события пришлись на этот день и какие традиции существуют.
День учителя в СССР
В СССР День учителя отмечался в первое воскресенье октября. Праздник был учрежден указом Совета СССР. Профессия учителя в советские времена была почетной, уважаемой и важной. В одном из фильмов даже звучит фраза, что ошибки учителей обходятся не менее дорого, чем врачебные.
Международный день кофе
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Праздничную дату установила Международная кофейная организация. Именно в этот день в тех странах мира, где производится напиток, начинаются работы по сбору кофейных зерен. Родиной кофе стала Эфиопия, именно там один из пастухов впервые обнаружил бодрящее действие напитка.
Международный день музыки
Считается, что музыка объединяет людей. Издревле людей сплачивали танцы, песни, религиозные обряды, которые совершались под музыкальное сопровождение. В этот день принято вспоминать свои любимые мелодии и делиться впечатлениями от музыкальных произведений.
Международный день пожилых людей
В этот день принято особенно трепетно относиться к пожилым людям: бабушкам и дедушкам. Следует помнить, что за их плечами не всегда простой жизненный путь. У торжества существует еще одно название: День добра и уважения. 1 октября следует поздравлять людей старшего поколения и благодарить их.
День бабушек и дедушек отпразднуют в Подмосковье танцевальным флешмобом
Всемирный день какао и шоколада
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Этот праздник отмечают любители самого популярного лакомства во всем мире. Родиной шоколада считается Мексика. После того, как он полюбился в твердом виде, из него стали делать напитки. В этот день следует побаловать себя шоколадными деликатесом.
День Сухопутных войск РФ
Самым масштабным видом войск в составе ВС РФ являются сухопутные. У них на вооружении состоит такое количество сил и средств, что с ними не могут конкурировать другие батальоны. В этот день поздравляют всех военнослужащих этого рода войск и гражданских служащих, которые имеют отношение к этому подразделению.
Международный день охраны енотов
В некоторых странах к милым и пушистым зверькам относятся с настороженностью. День охраны енотов был учрежден для того, чтобы призвать людей лучше познакомится с этими животными и изменить свое отношение к этим зверькам, которые несмотря на миловидность, завоевали репутацию вредных и чрезмерно активных животных. В этот день зоологи напоминают о важности этих зверьков и недопустимости их уничтожения.
День Московской области
Этот праздник отмечается ежегодно с 2001 года. Указ об учреждении обновленной Московской губернии был подписан в 1781 году Екатериной II, а согласно постановлению ВЦИК, с 1 октября 1929 года губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, которая затем получила название Московская.
Всемирный день вегетарианства
Этот праздник отмечается ежегодно и во всем мире. Учрежден День вегетарианства был в 1977 году Североамериканским вегетарианским обществом. Это праздник отмечают те, кто отказался от употребления продуктов растительного происхождения.
День Арины Шиповницы
Православная церковь в этот день чтит память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской. Согласно поверьям, христианка Ирина противостояла язычникам, за что была судима. По воле римского императора, она была истерзана и обезглавлена.
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Мученица Ариадна жила в г. Промиссии Фригийской области. Она была наложницей главы города до тех пор, пока не отказалась принести жертву языческим богам. Ариадна заявила, что является христианкой, за что была жестоко истерзана, но отпущена на свободу.
Доподлинно неизвестно, в честь какой из мучениц был назван праздник, поэтому в этот день принято чтить память обеих. Традиции гласят, что собранный 1 октября шиповник обладает целительным свойством в кратном размере. Его следует сушить и заваривать в холодное время года, чтобы уберечь себя от хвори.
Именины: Ариадна, Ирина, Арина, Петр, Михаил, Константин, Иван, Аркадий
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