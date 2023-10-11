Какой праздник 11 октября: приметы, традиции, именины

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В этот день во всем мире отмечается сразу несколько торжеств. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать православный праздник Харитонов день, как отмечают день борьбы с издевательствами в США и когда впервые прошли соревнования в езде по бездорожью.
День Республики Башкортостан
Ежегодно в Республике Башкортостан отмечается государственный праздник. Именно 11 октября 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Этот день объявлен в регионе нерабочим. В торжественную дату в республике проводятся праздничные мероприятия и гуляния.
День красной рябины
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Рябине приписывают целебные и даже магические свойства. История этого праздника неизвестна, однако он получил свое распространения во многих странах мира. Существует более 100 разновидностей рябины, но самой распространенной является рябина обыкновенная.
Всемирный день борьбы с ожирением
Этот праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения. Его целью является привлечение внимания общественности к важности правильного питания. Согласно статистике, более 2,8 миллионов человек в год умирают от ожирения. В этот день медицинские организации проводят флешмобы и акции, которые информируют население о необходимости контролировать вес.
Международный день девочек
11 октября отмечается праздник, который направлен на повышение осведомленности общества о проблемах, с которыми могут столкнутся несовершеннолетние девочки. Этот день отмечается во многих странах мира. Общественные организации, медицинские учреждения, социологи и психологи напоминают о важности соблюдения прав несовершеннолетних, их уважении, недопустимости жестокого обращения по отношению к ним.
День езды по бездорожью
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Этот праздник также принято называть днем джипера. Первые соревнования в езде по бездорожью прошли в России в 1913 году. С тех пор любители лихой езды с препятствиями отмечают это торжество.
День прекращения издевательств
В этот день в США и ряде других стран принято надевать голубые футболки или рубашки, которые являются символом праздника. Это торжество было учреждено, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокости и напомнить общественности о недопущении насильственных действий по отношению друг к другу.
Харитонов день
11 октября православные христиане чтят память преподобного Харитона Исповедника. Он жил во времена правления злобного императора Аврелиана и гонения на христиан. Однажды ему удалось выйти из заточения, но по пути в Иерусалим он был снова схвачен язычниками. От неминуемой смерти его спасла змея, которая отравила своим ядом злодеев. На месте своего заточения, Харитон возвел храм.
Согласно преданиям, этот день предки считали несчастливым. Убираться в доме считалось плохой приметой, также в этот день без надобности старались не выходить из дому.
В этот день особенно примечали все приметы. Черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит несчастье, каркающая у окна ворона предвещает плохие вести.
Именины: Марк, Ибрагим, Кирилл, Ян, Харитон, Валентин, Александр, Ульяна, Анна
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