Какой праздник 18 сентября: традиции, приметы, именины

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Самый романтичный праздник, день ароматных пряностей для рождественского глинтвейна и торжество, посвященное электронной книге – все эти события объединяет 18 сентября. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще праздники пришлись на этот день и какие приметы стоит соблюдать.
День памяти погибших мотоциклистов
День рождения Советской гвардии
В этот день принято вспоминать подвиги советской гвардии, созданной во время Великой Отечественной войны. Первые гвардейские части появились еще во времена царской России и были элитными войсками, в которые входили опытные солдаты. Гвардейским статусом награждались те бойцы, которые проявили мужество и доблесть. В этот день проводились торжественные мероприятия, в ходе которых, гвардейцев представляли к наградам.
День запахов пряностей для глинтвейна
Фото: iStock/Galina Sandalova
Традиционный напиток скандинавских стран, а также Австрии, Германии и Чехии является главным атрибутом гуляний в канун Рождества. Для его приготовления используется красное вино, в которое добавляется сахар и различные пряности. В этот день вспоминают различные рецептуры напитка, в который добавляют цедру лимона, корицу, яблоки, гранат, мед, апельсин, орехи и другие ароматные пряности.
Международный день электронной книги
Праздник создан для того, чтобы популяризировать электронные книги, которые удобно читать на отдыхе, в дороге, сидя дома или на берегу моря. Инициатором учреждения торжества стала американская компания OverDrive, которая занимается производством цифрового контента. В этот день стоит выбрать произведение, которое точно придется по душе и прочесть его на электронном носителе.
День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении
Целью этой даты стала проблема распространения смертельных заболеваний. 18 сентября принято информировать население о способах защиты и рассказывать общественности о том, как сформировать устойчивый иммунитет к страшному заболеванию. Одновременно с этим, людей призывают быть толерантными к тем, кто столкнулся с этой болезнью. В этот день важно напомнить себе о ценности жизни и о том, как важно беречь свое здоровье.
День первой любви
Романтичный праздник, связанный с первой любовью, отмечается в России ежегодно. 18 сентября принято вспоминать трогательные истории о первой любви и вспоминать о том, кто когда-то стал причиной ярких и сильных чувств. Несмотря на то, что иногда истории первой любви трагичны и приносят разочарование, они все равно остаются в памяти и заслуживают, чтобы их с теплом вспоминали хотя бы один раз в год.
День Захария и Елизаветы
Православная церковь отмечает в этот день праздник, посвященный святым пророкам Захарию и Елизавете. Пророки являются родителями Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Священник и его супруга были бесплодными, что считалось божьим наказанием. Согласно поверьям, Захарию явился ангел и принес ему весть о том, что супруга родит ему сына. Однако священник не поверил предсказанию, за что был наказан немотой. Вскоре Елизавета родила сына и вместе с супругом решила назвать его Иоанном. Дар речи вернулся Захарию и он стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа. Но царю Ироду не давала покоя новость о рождении Мессии. Он приказал уничтожить всех младенцев в окрестностях. Новорожденного Иоанна удалось спасти: Елизавета укрылась от жестокого царя в горах и молила Господа о спасении. Гора расступилась и преградила путь стражникам Ирода.
Фото: iStock/Galina Sandalova
Царь казнил Захария, вскоре скончалась и Елизавета. А сбереженный Господом Иоанн находился в пустыне, пока не явился народу.
18 сентября верующие обращаются к святым с просьбами о рождении детей, а также о их здравии и счастье. Поверья гласят, в этот день нужно делать генеральную уборку, заглядывая в каждый угол, также следует париться в бане и использовать березовые веники. А вот оглядываться в этот праздник нельзя. Также плохой приметой считается поданная милостыня и сыпучие предметы, оказавшиеся в руках.
Именины: Раиса, Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Ефим, Захар, Максим
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