Какой праздник 25 сентября: памятные даты, именины, традиции

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Православные христиане в этот день чтут память священномученика Артамона, а не причастные к церковным торжествам, отмечают праздник сновидений и день тикающих часов. Редакция «Радио 1» расскажет, чем еще знаменателен этот день и какие традиции нужно соблюдать.
День тикающих часов
25 сентября отмечается день важного атрибута времени, которое играет одну из главенствующих ролей в жизни человека. Памятная дата отведена часам. В древние времена люди ориентировались во времени только благодаря солнцу и песку. Осенний период для празднования торжества выбран не случайно, так как уютные осенние вечера часто заставляют задуматься о философии жизни, о том, как важно для человека время и какую роль оно занимает в жизни. В современном мире часы в основном электронные, однако праздник продолжает отмечаться и напоминать о том, как приятно поразмышлять о жизни под звук тикающих часов.
Всемирный день фармацевта
Профессионалы, которые помогают в выборе лекарств отмечают этот праздник ежегодно с 2009 года. Праздник напоминает о важной роли таких специалистов. Важно понимать, что продавая лекарство, человек выступает не просто реализатором, а специалистом, предоставляющим медицинское обслуживание. Основная идея учреждения праздника состоит в привлечении внимания к важности аптек и специалистов, которые помогают с выбором лекарств.
Всемирный день сновидений
Сон необходим для того, чтобы восстановить силы, без достаточного время на отдых, человек не сможет полноценно жить и его здоровье сильно ухудшится. Всемирный день сновидений был установлен Международной медицинской ассоциацией. В этот день необходимо хорошо выспаться и делиться своими сновидениями с близкими.
День памяти российского полководца П. И. Багратиона
День памяти величайшего российского полководца ежегодно отмечается 25 сентября. Солдаты называли своего командира «Богом рати», даже Наполеон отзывался о Багратионе, как о лучшем генерале российской армии. Смертельное ранение полководец получил на Бородинском поле 7 сентября 1812 года. Осколок снаряда раздробил генералу берцовую кость левой ноги. От ампутации полководец отказался. Вскоре после ранения началось заражение. Из-за гангрены. 24 сентября полководец скончался. 25 сентября принято чтить память генерала, его подвиги и заслуги армии, которой он руководил.
Артамон Змеевик
Фото: iStock/Denis Torkhov
Православные христиане этот праздник называют Днем памяти священномученика Артамона. У праздника захватывающая и трагичная история. Епископ Артамон сумел многих язычников обратить в христианскую веру. Он даже возвел храм для христиан, так как их количество стало велико. Тогда был период противостояния христианства и язычества. Император Диоклетиан повелел казнить епископа за обращение язычников в христианство. Обитающие в день истязания и казни Артамона змеи, уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму. В Артамонов день было принято ходить на охоту. Любая пойманная добыча считалась предвестником удачи и успехов в делах. Принято в этот праздник собирать рябину и готовить из нее лакомства. Однако собирая ягоды, нужно быть осторожным, сломать дерево – значит принести горе семье.
День комиксов
Мало кто знает, что комиксы – изобретение европейцев. Они широко распространены за рубежом, однако в России эта культура не стала популярным видом искусства. Любители комиксов обсуждают любимые издания, делятся впечатлениями о новинках и рассказывают о любимых героях.
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