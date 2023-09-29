Какой праздник 29 сентября: традиции, обычаи, именины

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В этот день отоларингологи отмечают свой профессиональный праздник, поклонники группы «Чайф» празднуют День рождения коллектива, а работники сферы здравоохранения проводят акции, посвященные работе одного из главных органов человека – сердца. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие традиции существуют.
Всемирный день сердца
29 сентября отмечается день, который посвящен работе главного органа человека – сердцу. Всемирный день сердца является крупнейшей кампанией в области здравоохранения. В этот день медицинские организации проводят акции, в ходе которых гражданам рассказывают о важности сердца и о том, как снизить риск развития сердечных заболеваний. В 2023 году это торжество отметят более 100 стран мира.
День отоларинголога
Профессиональный праздник в этот день отмечают отоларингологи, Это специалисты, которые лечат болезни уха, горла и носа. В народе представителей такой профессии называют ЛОРами. Поздравить отоларингологов можно сувенирами, конфетами, приятными мелочами, которые сделают их трудовые будни более уютными.
День кофе
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Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире. Мало кто знает, что родиной кофе считается Африка. Существует легенда, согласно которой, способность кофейных зерен придавать бодрость открыл эфиопский пастух IX-м веке. Постепенно из кофейных зерен стали делать напиток, который полюбился многими народами и получил всемирную популярность.
День рождения рок-группы «Чайф»
29 сентября день рождения отметит группа, исполнившая знаменитую песню о страданиях болельщиков Ямайки. Российская рок-группа «Чайф» выпустила немалое количество песен, однако самыми популярными из них стали: «Оранжевое настроение» и «Аргентина-Ямайка 5:0». В этот день празднуют не только музыканты группы, но и их преданные поклонники.
Ефимия, Птичья костка
Православные христиане в этот день чтят память святой Евфимии Всехвальной, у которой была трагическая судьба. Жила Ефимия в начале IV века в Халкидоне и была родом из христианской семьи. Когда начались гонения на верующих, ее истязали и бросили диким зверям на съедение.
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В народе этот праздник называют Птичьей косткой. В этот день на Руси было принято гадать на птичьих костях. Благодаря гаданиями можно было предсказать погоду. Согласно поверьям, в этот день не стоит начинать новые дела, ходить большой компанией, есть рыбу. Переезд или дальняя поездка, запланированные на этот день, могут стать неудачными,
Именины: Сергей, Алексей, Иосиф, Григорий, Виктор, Людмила
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