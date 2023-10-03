Какой праздник 3 октября: традиции, приметы, именины

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Третьего октября в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ОМОНа, православные христиане чтят память мученика Евстафия, а общественные организации и социальные работники напоминают о необходимости вести здоровый образ жизни. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества отмечают в этот день и какие приметы существуют.
День ОМОНа в России
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Всемирный день трезвости
Этот праздник отмечается не только в России, но и во многих других странах мира. Дата торжества не является официальной, хотя в этот день сотрудники сферы здравоохранения и социальные работники напоминают населению о важности здорового образа жизни и призывают к отказу от употребления алкоголя.
День осведомленности о вирусах
История возникновения этого торжества неизвестна, однако не будет лишним вспомнить о том, как опасны некоторые вирусы и какие меры для борьбы с ними существуют. Этот день отмечается в некоторых странах мира. Проводятся различные акции, семинары, на которых представители общественных и медицинских организаций рассказывают людям о видах вирусах, способах их проявления и лечении.
Всемирный день грибника
Фото: iStock/Zbynek Pospisil
Праздник отмечают те, кто любит собирать грибы и разбирается в них. Праздник был учрежден с целью привлечения внимания к грибам, их пищевым ценностям. Грибы считаются очень полезным продуктом и их сбор является древним занятием, которое прослеживается во многих культурах на протяжении столетий.
Всемирный день смузи
Третьего октября отмечается день вкусного и полезного натурального напитка. Инициатором торжества стал токсиколог, доктор наук Рея Мехта из Канады. Его целью стала осведомленность населения о полезных свойствах смузи, изготовленного из овощей, ягод, фруктов и зелени.
День поиска каштанов
Этот праздник стал народным торжеством в России. Из каштанов делают поделки, их добавляют в блюда, консервируют. В этот день стоит пройти по парку вместе со своими близкими друзьями или семьей, насладиться осенним лесом, опавшими листьями.
Астафий (Евстафий) Ветряк
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Православные христиане в этот день чтят память великомученика Евстафия. Он был выдающимся полководцем и проповедовал язычество. Однажды он отправился на охоту за оленями. Когда до завершения погони за животным оставалось совсем немного, полководец увидел между рогами оленя образ креста с распятым на нем Иисусом Христом. Вернувшись домой, воин решил принять христианство. Вскоре после этого Евстафия казнили, посчитав отступником.
Согласно преданиям, в этот день по ветру можно предсказать погоду. Если движение воздушных масс шло с юга, это предвещало тепло, а если с востока – осадков ждать не стоило.
По традиции, крестьяне вывешивали на улицу постельное белье, чтобы ветром «выдуло» все проблемы.
Именины: Олег, Михаил, Иван, Василий, Александр, Татьяна
Анастасия Крестьянова