Какой праздник 4 октября: приметы, традиции, что было в этот день

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4 октября в России отмечают профессиональный праздник сотрудники войск гражданской обороны МЧС России и служащие космических войск. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие народные традиции существуют.
День войск гражданской обороны МЧС России
Этот праздник отмечается ежегодно 4 октября. Профессиональный праздник отметят также гражданские служащие подразделений МЧС России. В этот день принято проводить мероприятия, посвященные информированию населения о действиях в случае ЧС, правилах поведения при эвакуации, профилактических мероприятиях и т.д.
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День космических войск
Это торжество посвящено самому молодому подразделению войск российской армии. В связи с высокой степенью засекреченности, праздник не отмечается в широких масштабах. В подразделениях проводятся торжественные мероприятия, награждаются лучшие военнослужащие, на праздник приглашаются ветераны.
Всемирный день животных
Во всем мире отмечается праздник, посвященный животным. Человечеству напоминают о важности сохранения жизней зверей, о бережном отношении к ним, о необходимости беречь окружающую среду и экологию. Инициатором учреждения этого праздника в России стал Международный фонд защиты животных в 2000 году.
День любителей гольфа
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
4 октября отмечают праздник любители гольфа. В этот день принято провести несколько раундов и поделиться опытом и навыком с другими игроками. Доподлинно неизвестно, когда впервые возникла эта игра. Родиной гольфа принято считать Шотландию.
День славянского бога Сварога
Согласно поверьям, Сварог является покровителем всех ремесленников. Праздник отмечают те, кто создает что-то новое своими руками. Считается, что Сварог научил людей обращаться с огнем и создавать с его помощью оружие и инструменты. В этот день было принято жечь костры, делать обереги, заниматься рукоделием.
Кондратьев день
В этот день православные христиане чтят память апостола Кондрата Афинского. Согласно преданиям, в этот день нельзя лениться, ссориться, стричь волосы, совершать крупные покупки. История возникновения праздника трагична. Кондрат проповедовал христианство, за что был жестоко избит язычниками во время проповеди. После издевательств, его заточили в темницу, где он не предав веры, скончался от голода.
Именины: Иван, Иосиф, Даниил, Валентин, Нестор, Петр, Андрей
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