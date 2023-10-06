Какой праздник 6 октября: памятные даты, традиции

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День создания первого смайлика, профессиональный праздник работников страховых компаний и торжество, посвященное мученице Ираиде. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще праздники пришлись на 6 октября и кто отмечает именины.
День российского страховщика
Профессиональный праздник шестого октября отмечают сотрудники страховых компаний. Поздравлять стоит страховщиков, оценщиков, студентов и преподавателей профильных учебных заведений.
Всемирный день улыбки
История возникновения праздника связана с созданием первого в мире смайлика. Во второй половине 20-го века американскому художнику заказали нарисовать визитную карточку для страховой компании. Именно на визитке художник изобразил знакомый смайлик в виде круглой мордочки с улыбкой. В этот день стоит улыбаться друг другу, делиться хорошим настроением и отправлять весёлые смайлики.
Праздник пледа
Родиной пледов считается Шотландия. Изделия из шерсти помогали переживать суровые зимы в холодной стране. В наши дни пледы стали незаменимым атрибутом уюта. В эти дни принято укрываться любимыми пледами и вспоминать о теплых вещах, для которых постепенно приходит пора.
Всемирный день таблицы умножения
Этот праздник посвящен знаменитой таблице, созданной древнегреческим математиком Пифагором. Интересный факт: старейшая таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и имеет возраст примерно 4 000 лет.
Всемирный день охраны мест обитаний
Торжество учреждено в 1979 году во время конференции в Берне. Страны-участницы ООН отмечают это событие ежегодно. Праздник посвящен природе и призван напомнить людям о важности здоровой окружающей среды. Человечество создает заводы, фермы, возводит города, пользуется транспортом. Все это затрагивает ранее нетронутые территории, причиняя вред окружающей среде. В этот день принято задумываться о последствиях, которые могут наступить при уничтожении растений и животных.
День барсука
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Шестого октября отмечается День барсука. Несмотря на миловидность зверька, он вполне может дать отпор и легко поддается провокациям. Барсуки играют важную роль в экосистеме. Зоозащитники в этот день призывают не забывать о значимости животных, рассказывают общественности об образе жизни барсуков.
День Ираиды спорной
Согласно преданиям, в этот день приходят холода, которые продлятся до Рождества. Торжество установлено в честь мученицы Ираиды. Однажды она пришла к источнику за водой и увидела корабль, на котором плыли окованные цепями верующие христиане. Святая дева пожелала отправиться с ними. На корабле Ираида крестилась и получила имя Раиса. По прибытии в Египет, мученицу первую подвергли пыткам и казнили.
В этот день на Руси было принято гадать. Те, у кого были проблемы с финансами приходили на место слияния двух рек. В одинаковые кувшины набиралась вода, после чего ее несли домой и наблюдали. Если вода, набранная из полноводной реки, начнет испаряться быстрее, то неурядицы будут продолжаться.
Именины: Ираида, Раиса, Иван, Николай, Ян, Петр
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