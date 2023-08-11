Какой сегодня праздник: праздники, легенды и традиции 11 августа

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Сразу несколько праздников отмечается во всём мире 11 августа. В этот день православные и католики отмечают день покровителей. А те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отмечают День полёта на воздушном шарике и День сына и дочери. Подробнее о праздниках 11 августа — в материале «Радио 1».
Рождество святителя Николая ЧудотворцаВ жизни русских православных христиан личность святого Николая занимает особое место. Он известен как святой и чудотворец Божий. Каждый год 11 августа празднуется его Рождество. Но даже для учёных праздник Рождества святителя Николая Чудотворца – самый загадочный из всех церковных памятей, связанных с именем святого. Не известно точно, когда и где впервые был установлен этот праздник.
Святитель Николай родился в городе Патаре (ныне в Турции) в конце III века. Своей жизнью он стал примером беззаветной доброты и служения ближним. Чудеса, связанные с его именем, переполняли жизнь миллионов людей и продолжают вдохновлять верующих по всему миру.
День полёта на воздушном шарикеЭто праздник, посвящённый удивительному и захватывающему опыту поднятия в небо на воздушном шаре. Этот день отмечается в разных частях мира и собирает любителей приключений и впечатлений. В этот день проводятся воздушные шоу и фестивали, где пилоты на воздушных шарах демонстрируют своё мастерство, создавая неповторимое зрелище для гостей.
Калинов деньПервоначальное название праздника, который отмечается в этот день, связано с именем одного из святых мучеников – Каллиника Киликийского, жившего в конце III века. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.
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День сына и дочериНациональный день сына и дочери 11 августа собирает родителей и их детей вместе. Семьи проводят время вместе и стараются наполнить его радостными и счастливыми моментами.
День телевидения, телефона и телеграфа (День святой Клары)Согласно легенде, в конце жизни её здоровье сильно пошатнулось, и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы волшебным образом отражалось на стене её кельи. Именно за способность видеть и слышать события на расстоянии Католическая Церковь в 1958 году утвердила монахиню «покровительницей телевидения, телефона и телеграфа».
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