Какой сегодня праздник: самые главные события на 16 сентября

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Праздник самого вкусного натурального напитка и традиционного блюда мексиканской кухни отмечают ежегодно 16 сентября. Какие еще торжества выпали на эту дату, и кто празднует именины, расскажет редакция «Радио 1».
Международный день охраны озонового слоя
Этот праздник был закреплен в резолюции ООН в 1994 году. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день был подписан Монреальский протокол, в котором перечислены вещества, разрушающие озоновый слой. Девизом этого праздника стало высказывание о необходимости сохранения неба. Документ был подписан 36 странами, к резолюции присоединилась и Россия. Странам-участницам рекомендовано не производить или ограничить производство озоноразрушающих веществ. Каждый год в этот день поднимается проблема загрязнения неба и напоминается о том, что озоновый слой необходимо защищать.
Международный День сока в России
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В России этот праздник отмечается всего несколько лет. Предложение об учреждении праздника поступило от Российского союза производителей соков. В результате проведенного голосования, была выбрана дата для проведения торжества. В этот день потребителям рассказывают о пользе фруктов, овощей и соков на их основе и о том, как человек может восполнить норму витаминов в организме с помощью вкусных и натуральных напитков.
День гуакамоле
Всемирный день чистоты
Всемирный день чистоты является не просто праздником, а экологической акцией. В этот день принято привлекать внимание общественности к проблемам загрязнения природы. В рамках акции проводятся уборки территорий, работы в саду, уборка отходов. Праздник также отмечается в России. Проводятся различные флешмобы, нацеленные на присоединение граждан к экологическим волонтерским движениям.
День свободы программного обеспечения
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История праздника уходит в 1983 год, когда было впервые создано Движение за свободное программное обеспечение. Цель праздника состоит в стом, чтобы рассказать о свободном программном обеспечении, которое могут использовать все пользователи. Оно не защищается авторским правом, товарным знаком или патентом и может быть использовано без ограничений.
Всемирный день донора костного мозга
Праздник отмечается с 2015 года. Изначально он отмечался в четырех европейских странах, однако из-за важности проблемы, связанной с нехваткой доноров, он получил распространение по всему миру. На сегодняшний день, торжество отмечается в 50 странах мира. Всемирная Ассоциация доноров костного мозга представляет собой союз организаций и лиц, которые действуют в интересах людей, нуждающихся в операции или хотят стать донорами. В этот день стоит вспомнить о том, как важно помогать друг другу и не оставаться равнодушными к проблемам других людей.
День Писидийской иконы Божией Матери
Именины: Василиса, Петр, Алексей, Илья, Андрей, Николай, Сергей и Владимир
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