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Какой сегодня праздник: самые важные события на 13 сентября

13 сентября 2023, 00:05
Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

13 сентября отмечается день самого главного лакомства во всем мире, самого полезного ореха и самых загадочных печений. О том, какие еще праздники пришлись на это число и чего не стоить делать, чтобы не накликать беду, расскажет редакция «Радио 1».

День парикмахера


Профессиональный праздник 13 сентября отмечают парикмахеры, стилисты и колористы. Впервые День парикмахера в России отметили в 2000 году. История праздника неизвестна, однако, он получил широкое распространение. В этот день часто проводятся конкурсы среди парикмахеров и стилистов, а благодарные клиенты поздравляют мастеров.

День программиста


Кроме парикмахеров, в этот день отмечают профессиональный праздник программисты. Поздравлять стоит тех, чья работа связана со сферой IT. Компьютерные клубы проводят в этот день игры и соревнования среди программистов, а сотрудники IT компаний поздравляют своих ценных специалистов.

День рождения пенициллина


Первый в истории человечества антибиотик был создан в этот день 95 лет назад. Созданию препарата поспособствовала неряшливость микробиолога Александра Флеминга, который оставил чашку грязной и отсутствовал в лаборатории месяц. После того, как ученый вернулся на свое рабочее место, он обнаружил в посуде плесень. Изучив содержимое чашки, исследователь пришел к выводу, что погубившее микробы вещество принадлежит к роду пеницилловых, а то вещество, которое способствовало их уничтожению, он назвал пенициллином.

День йоги в России


В этом году День йоги в России отмечается 12-й раз. В этот день поздравляют тех, кто только начинает практиковать йогу или уже является профессионалом в этой области.
Существует несколько интересных фактов о тех, кто занимается практикой.
Йоги-профессионалы могут не дышать длительное время, после занятий йогой улучшаются умственные способности, а процессы старения в организме замедляются.

Международный день шоколада

Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад

В разных странах мира отмечается праздник, который посвящен самому главному лакомству. Днем шоколада выбран день рождения основателя первой шоколадной компании Милтона Херши. Фабрика по производству шоколада была открыта в 1901 году. Постепенно, бизнес стал расширяться и вскоре был построен городок-парк, на территории которого располагалась фабрика и домики для рабочих.
День печенья с предсказаниями

Этот праздник ежегодно отмечается в США. Печенье с предсказаниями считается не просто вкусным угощением, но и развлечением. Люди пишут различные предсказания, пожелания и даже комплимент и вкладывают их во вкусные угощения.

День арахиса


О пользе арахиса известно давно и практически каждому. Этот сухой плод содержит в себе большое количество белка. В этот день стоит лишний раз вспомнить о его полезных свойствах и добавить его в еду.

Куприянов день


13 сентября отмечается православный праздник Куприянов день. В этот день церковь почитает мученика Киприана Карфагенского.

История его жизни трагична. Он испытывал жажду знаний, которая привела его в христианство. В возрасте 46 лет будущий епископ раздал все свое имущество и присоединился к христианской общине. Во время гонений на христиан он был приговорен к смертной казне.

Еще одно название праздника – «Журавлиное вече». Согласно поверью, в этот день журавли слетаются на болота и решают, как им совершить перелет на юг перед грядущими холодами. В этот день принято собирать клюкву и готовить из нее пироги.

В этот праздник следует соблюдать несколько примет. Стоит отказаться от вязания узлов и отложить рукоделие на другой день. Также не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для путешествий и дальних поездок.

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра

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В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
ТАСС: В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам
12 сентября 2023, 23:04

Фото: iStock/ipolonina

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на полях ВЭФ заявил, что портал, предназначенный для получения школьниками психологической помощи онлайн, заработает в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.
«В ближайшее время, очень скоро заработает», — ответил Бугаев журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что министерство занимается разработкой специального портала, где школьники в закрытом режиме смогут получить индивидуальную консультацию психолога.

Замминистра отметил, что заменить живое общение очень сложно, добавив при этом, что современные нововведения помогут разгрузить специалистов.

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Как с наступлением холодов сберечь дом от огня – советы подмосковных пожарных
12 сентября 2023, 22:44

Фото: Istockphoto / lenakorzh

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды по пожарной безопасности в Луховицах и Серебряных Прудах, сообщили в пресс-службе ведомства. Они разъяснили жителям, как с наступлением первых холодов избежать пожара.
«С понижением температуры воздуха возрастает риск пожаров, так как жильцы чаще пользуются электронагревательными приборами, а в загородных домах топят печи и разжигают камины. Огнеборцы рекомендуют обезопасить дом: использовать только сертифицированные, а не самодельные электрообогреватели, не сушить над ними бельё и одежду, не перегружать розетки, включая в одну сразу несколько приборов», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин
По его словам, также нельзя оставлять без присмотра включённые плиты, утюги и топящиеся печи. Кроме того, собственникам квартир и владельцам усадеб следует установить пожарные извещатели. При появлении дыма в помещении они предупредят об опасности звуковым сигналом.  

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#осень
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#мособлпожспас
#подмосковье
#московская область
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Космонавт из Балашихи Прокопьев побил рекорд длительности нахождения на МКС
12 сентября 2023, 22:30

Фото: Министерство территориальной политики МО

Космонавт из Балашихи Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин установили новый рекорд по длительности нахождения на Международной космической станции во время одного полёта среди россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
11 сентября в 20:40 космонавты превысили достижение своего соотечественника Петра Дуброва, который провёл на МКС 355 суток 3 часа 45 минут и 21 секунду. Прокопьев и Петелин вместе с астронавтом NASA Фрэнком Рубио отправились на МКС 21 сентября прошлого года. Однако их миссия была продлена до 27 сентября 2023-го из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», которая произошла 15 декабря. 
 
Для возвращения на орбиту в беспилотном режиме был выведен корабль «Союз МС-23». Планируется, что Прокопьев и Петелин вернутся на Землю 27 сентября этого года.
 
Самый длительный полет в космосе в середине 1990 годов выполнил Валерий Поляков. На орбитальной станции «Мир» он провёл без малого 438 суток.

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#мкс
#космос
#космонавт
#балашиха
#рекорд
#подмосковье
#московская область
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Коломенские студенты отправились учиться в Китай по обмену
12 сентября 2023, 22:04

Фото: Минобразования МО

Студенты Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета отправились на стажировку в Китай, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Зимой вуз договорился возобновить программу академических обменов с четырьмя китайскими институтами. Китайские коллеги уже приняли более 20 студентов с факультетов иностранных языков, педагогики, истории, управления и других. Социально-гуманитарный университет ожидает семерых ребят из Харбинского педагогического университета.
 
Студенты будут изучать язык и культуру принимающей страны, познакомятся с системой образования и методикой преподавания разных дисциплин. 
 
Планируется, что стажировки будут проходить каждый семестр. К концу осени вуз сформирует новую группу студентов.

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#минобразования мо
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#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: обновлённый парк Киово в Лобне открыли для посетителей
12 сентября 2023, 21:04

Фото: ​Минкульт МО

В Лобне после благоустройства открылся парк Киово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Этот природный памятник – важная достопримечательность городского округа.
«На территории парка и прилегающей к нему набережной появилось комфортное место для прогулок и отдыха. Мы сохранили и отреставрировали историческую составляющую парка – братскую могилу советских воинов, информационные стенды, памятник героям Великой Отечественной войны», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.  
Как отметил глава региона, на территории обустроили дорожки, обновили спортплощадку, поставили сцену, малые архитектурные формы, современное освещение и видеонаблюдение. 
 
Помимо этого, на территории расчистили два водоёма и сделали к ним удобные подходы. 

По словам Воробьёва, обновлённый парк Киово станет для жителей ещё одной точкой притяжения и любимым местом отдыха.

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#благоустройство
#лобня
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Рекультивация полигона «Заволенье» завершится в конце сентября
12 сентября 2023, 20:25

Фото: Минэкологии МО

В Орехово-Зуевском городском округе завершается рекультивация полигона ТКО «Заволенье». Подрядчики уже выполнили основной объём работ, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Проделан трудный путь, мы вышли на финишную прямую. Основной объём работ позади, тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном. Системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена. Осталось уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории. Готовность объекта – 97%», – уточнил Фирсов
Рекультивация полигона стартовала в апреле прошлого года и должна завершиться в конце этого месяца. До начала рекультивации на объекте было накоплено более 900 тыс кубометров отходов.
 
По словам Фирсова, всего до конца года в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на территории Подмосковья планируют завершить рекультивацию ещё трёх полигонов. 
 
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#экология
#полигон
#орехово-зуево
#рекультивация
#свалки
#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
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В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN
12 сентября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN, сообщили в пресс-службе мэрии города в интервью «РИА Новости».
«Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители мэрии.

Постамент украсили строки из песни известного российского исполнителя SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.

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#памятник
#герои
#певец
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Патриарх Кирилл призвал пересмотреть статус Санкт-Петербурга
Патриарх Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица»
12 сентября 2023, 19:21

Фото: kremlin.ru

Термин «культурная столица» не точен, необходимо дать более ёмкое определение Санкт-Петербургу, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед крестным ходом с мощами князя Александра Невского.
«Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится - что значит «культурная столица»? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово», - отметил глава РПЦ. 

По его мнению, слово «культурная» невозможно привязать к столице. В таком случае, остальные характеристики города, на которые богат Петербург, меркнут. При это, патриарх отметил, что столица, в значении главного города, у нас всё же одна, и это – Москва. 

Священнослужитель подчеркнул, что Санкт-Петербург гораздо больше, чем просто «культурная столица» России, он – столица имперская. 

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#москва
#рпц
#столица
#петербург
#патриарх кирилл
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поделилась опытом с коллегами на конференции в Казани
12 сентября 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы». Она прошла в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание на возрастающую роль цифровых технологий в механизме обеспечения прав и свобод человека. Она сообщила о запуске пилотного проекта федеральной государственной информационной системы уполномоченных. На мой взгляд, это позволит увеличить скорость решения поступающих обращений от жителей», – поделилась Фаевская
Она назвала конференцию прекрасной рабочей площадкой для обмена мнениями и опытом в международном масштабе. Фаевская уверена, что совместное обсуждение практик приводит к новым подходам в решении проблем. 
 
В конференции приняли участие правозащитники из стран Азии, уполномоченные по правам человека в регионах России, представители федеральных и республиканских органов власти, научной общественности. 
 
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