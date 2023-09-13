Какой сегодня праздник: самые важные события на 13 сентября

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13 сентября отмечается день самого главного лакомства во всем мире, самого полезного ореха и самых загадочных печений. О том, какие еще праздники пришлись на это число и чего не стоить делать, чтобы не накликать беду, расскажет редакция «Радио 1».
День парикмахера
Профессиональный праздник 13 сентября отмечают парикмахеры, стилисты и колористы. Впервые День парикмахера в России отметили в 2000 году. История праздника неизвестна, однако, он получил широкое распространение. В этот день часто проводятся конкурсы среди парикмахеров и стилистов, а благодарные клиенты поздравляют мастеров.
День программиста
Кроме парикмахеров, в этот день отмечают профессиональный праздник программисты. Поздравлять стоит тех, чья работа связана со сферой IT. Компьютерные клубы проводят в этот день игры и соревнования среди программистов, а сотрудники IT компаний поздравляют своих ценных специалистов.
День рождения пенициллина
Первый в истории человечества антибиотик был создан в этот день 95 лет назад. Созданию препарата поспособствовала неряшливость микробиолога Александра Флеминга, который оставил чашку грязной и отсутствовал в лаборатории месяц. После того, как ученый вернулся на свое рабочее место, он обнаружил в посуде плесень. Изучив содержимое чашки, исследователь пришел к выводу, что погубившее микробы вещество принадлежит к роду пеницилловых, а то вещество, которое способствовало их уничтожению, он назвал пенициллином.
День йоги в России
Существует несколько интересных фактов о тех, кто занимается практикой.
Йоги-профессионалы могут не дышать длительное время, после занятий йогой улучшаются умственные способности, а процессы старения в организме замедляются.
Международный день шоколада
Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
В разных странах мира отмечается праздник, который посвящен самому главному лакомству. Днем шоколада выбран день рождения основателя первой шоколадной компании Милтона Херши. Фабрика по производству шоколада была открыта в 1901 году. Постепенно, бизнес стал расширяться и вскоре был построен городок-парк, на территории которого располагалась фабрика и домики для рабочих.
День печенья с предсказаниями
Этот праздник ежегодно отмечается в США. Печенье с предсказаниями считается не просто вкусным угощением, но и развлечением. Люди пишут различные предсказания, пожелания и даже комплимент и вкладывают их во вкусные угощения.
День арахиса
О пользе арахиса известно давно и практически каждому. Этот сухой плод содержит в себе большое количество белка. В этот день стоит лишний раз вспомнить о его полезных свойствах и добавить его в еду.
Куприянов день
13 сентября отмечается православный праздник Куприянов день. В этот день церковь почитает мученика Киприана Карфагенского.
История его жизни трагична. Он испытывал жажду знаний, которая привела его в христианство. В возрасте 46 лет будущий епископ раздал все свое имущество и присоединился к христианской общине. Во время гонений на христиан он был приговорен к смертной казне.
Еще одно название праздника – «Журавлиное вече». Согласно поверью, в этот день журавли слетаются на болота и решают, как им совершить перелет на юг перед грядущими холодами. В этот день принято собирать клюкву и готовить из нее пироги.
В этот праздник следует соблюдать несколько примет. Стоит отказаться от вязания узлов и отложить рукоделие на другой день. Также не рекомендуется давать деньги в долг. День не подходит для путешествий и дальних поездок.
Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра
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