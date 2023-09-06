Какой сегодня праздник: самые важные события на 6 сентября

В России 6 сентября отмечается сразу несколько праздников. Профессиональный праздник отметят те, чья задача — защищать сограждан от экстремизма. Также, этот день посвящен полетам над землей и борьбе со знакомым многим явлением - откладывать дела на потом. Подробнее о праздниках 6 сентября — в материале «Радио 1».