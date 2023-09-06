Радио1
Главная / Новости / Общество/ Какой сегодня праздник: самые важные события на 6 сентября

Какой сегодня праздник: самые важные события на 6 сентября

06 сентября 2023, 10:06
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В России 6 сентября отмечается сразу несколько праздников. Профессиональный праздник отметят те, чья задача — защищать сограждан от экстремизма. Также, этот день посвящен полетам над землей и борьбе со знакомым многим явлением - откладывать дела на потом. Подробнее о праздниках 6 сентября — в материале «Радио 1».

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ


6 сентября было сформировано подразделение по противодействию экстремизму МВД России. В этот день отмечают праздник те, чья работа - предотвращать экстремистские преступления. Сегодня торжественный день для сотрудников подразделений, созданных для борьбы с терроризмом на территории России.


День борьбы с прокрастинацией


Затягивать до последнего выполнение задач или вовсе откладывать их на последний день - не просто вредная привычка. Это является серьезной психологической проблемой. Психологи всего мира борются с явлением, при котором люди испытывают муки совести и чувство тревоги, когда не сделано какое-либо важное дело. По словам специалистов, тревогу стоит бить тогда, когда предстоящая задача сложна в физическом или умственном плане, и человек откладывает ее исполнение до последнего. Исследователи назвали сферы, в которых работники чаще всего страдают прокрастинацией. Важно не путать это состояние с элементарной ленью, которая не чужда большинству людей. В таком случае, человек избегает работы и не страдает от ее позднего исполнения. О том, как бороться с ленью и каковы причины ее появления, рассказал психолог Идзиковский. Оказывается, лень можно победить, задав себе всего несколько вопросов. В случае прокрастинации - человек испытывает сильную тревогу и беспокойство, продолжая при этом, всячески избегать выполнения задачи. Психологи советуют таким людям награждать себя даже за самые маленькие успехи, тогда, стойкое желание откладывать дела на потом постепенно пройдет.

День полётов над землёй


Отмечать этот праздник нужно в прямом смысле, отрываясь от твердого основания под ногами. Чувство эйфории, которое испытывает человек в состоянии счастья, нередко связывают с невесомостью или ощущением парения в воздухе. Именно 6 сентября есть повод вновь ощутить чувство невесомости и легкости. Приобщиться к празднику можно несколькими способами, например, отправиться в путешествие на самолете или полетать на воздушном шаре. Редакция «Радио 1» сделала подборку мест, где можно полетать на воздушном шаре в Подмосковье. Самый доступный и простой вариант отметить День полетов над землей – покататься на качелях. Это позволит ощутить дух праздника и получить порцию позитива.


Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери


Одна из самых значимых святынь для православных христиан - Петровская икона Божией Матери. Считается, что молитвы обладают невероятной силой и могут помочь каждому. Святой образ Божьей Матери чудотворен и способен исцелить от болезней. Попросить Божью Матерь можно о здоровье, укреплении отношений в семье или избавлению от неурядиц. Верующие часто обращаются с просьбой помочь в родах беременной женщине. Но также существуют поверья, которые предупреждают о неудачах. В день Петровской чудотворной иконы Божией Матери нельзя идти против ветра, ссориться, принимать подарки от незнакомцев, ходить одному в лес. Христианам советуют в этот праздник соблюдать защиту, носить нательный крестик и читать молитвы.

Читайте также:

Собянин: 9 и 10 сентября в парках Москвы аттракционы будут бесплатными

В Москве пройдёт праздник «Мой питомец и я» для владельцев домашних животных

Всероссийская акция «Ночь кино – 2023» пройдет 26 августа в Московской области










#подмосковье
#праздник
#путешествие
#икона
#люди
#рф
Читайте нас в
Журнал «Economist» исправил выражение Наливайченко об «устранении людей» СБУ
Журнал «Economist» исправил статью про «убойный» отдел СБУ
06 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Журнал The Economist, ранее писавший о подразделении СБУ, занимающемся убийствами, исправил статью, указав, что ликвидируются исключительно террористы.
Вчера, 5 сентября, издание Economist опубликовало статью, в которой говорилось о существовании отдельного подразделения СБУ, занимающегося убийствами. Об этом журналу рассказал бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, подразделение было организовано ещё в 2015 году. Тогда украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно – «нужно устранять людей».

Сегодня статья была исправлена, а цитата стала звучать следующим образом: «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов». Под этой фразой журналисты издания поставили подпись о том, что предыдущий вариант цитаты был неверен, поскольку слова Наливайченко случайным образом были переданы неправильно.

В пресс-службе экс-руководителя также заявили, что журнал неверно процитировал Наливайченко, который сразу имел в виду террористов, а не рядовых граждан Украины.

Читайте также:

Экс-председатель СБУ Наливайченко: одно из подразделений СБУ занимается убийствами

Economist: СБУ выбирает жертв в России так, чтобы угодить Зеленскому

СБУ заочно обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании армии РФ
#журнал
#террористы
#украина
#сбу
Читайте нас в
Андрей Воробьёв рассказал о поручении Президента по созданию программы для развития педиатров
06 сентября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как по поручению президента России Владимира Путина в регионе занялись созданием программы для развития педиатров.
«Однажды вечером в воскресенье звонит телефон, спецкоммутатор: «С Вами хочет поговорить президент», — рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
В ходе звонка, Владимир Путин поинтересовался, что в Московской области происходит с детскими врачами, какое внимание власти оказывают курсам повышения квалификации, которые делают докторов более профессиональными.

По словам губернатора, президент поручил ему подготовить вместе с Министерством здравоохранения России такую программу, которая будет служить развитием для врачей.
«Я хочу поблагодарить, что эта практика приживается, что она вызывает интерес», — отметил Воробьёв.
Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

Читайте также:

В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи.

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
#подмосковье
#губернатор
#телефон
#владимир путин
#президент
#больницы
#специалисты
#онлайн
#андрей воробьёв
Читайте нас в
В Госдуме призвали разрешить проходить службу в армии на заводах
В Госдуме поддержали идею расширить число организаций для альтернативной службы
06 сентября 2023, 12:05

Фото: IStock/vasile voicu

Минтруд предложил расширить перечень организаций для альтернативной гражданской службы на 144 учреждения. Список планируется дополнять организациями социальной сферы, сельского хозяйства и здравоохранения.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициативу поддержал, но предложил включить в перечень ещё и предприятия оборонной промышленности. В беседе с «Радио 1» он отметил, что руководители этой сферы заявляют о дефиците кадров.
«Предприятия оборонного комплекса сегодня испытывают потребность в кадрах. А молодые ребята, которые закончили средне-специальные учебные заведения и получили специальность, которая востребована в оборонной сфере промышленности, могли бы приносить пользы больше, чем на срочной гражданской службе», — сказал Ярослав Нилов.
Депутат подчеркнул, что можно дать юношам возможность пройти курс молодого бойца, а затем отправить на альтернативную службу на предприятие.

Сегодня, по словам парламентария, альтернативная служба не пользуется большим спросом среди россиян. В частности, из-за того, что работа там многим кажется тяжёлой.  
«В целом социальная сфера нуждается в дополнительных кадрах. У нас небольшой спрос на альтернативную гражданскую службу есть, но это тоже нелёгкая работа. Нужно ухаживать за больными, за инвалидами, менять подгузники, менять судна с биоматериалами, мыть, стричь, переносить, менять пелёнки и так далее. Альтернативная служба только кажется лёгкой. но это очень серьезная социальная и морально-психологическая нагрузка», — добавил он.
Читайте также:

Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ

В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России

Военкор Живов оценил необходимость повторной мобилизации в России
#работа
#предприятия
#депутат
#служба
#армия
Читайте нас в
Воробьёв поблагодарил Рошаля за вклад в медицину Подмосковья
06 сентября 2023, 12:04

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
«Леонид Рошаль посвятил лечению детей только в Московской области 21 год. Это хороший пример, это важные поступки в жизни огромного количества людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на IV Съезде детских врачей.
Леонид Рошаль — выдающийся советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор.

Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

Читайте также:

В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи.

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
#подмосковье
#губернатор
#леонид рошаль
#хирург
#больницы
#специалисты
#онлайн
#педиатр
#андрей воробьёв
#врач
Читайте нас в
Командир ВС РФ Алаудинов предрек украинцам начало «могилизации»
Командир ВС РФ Алаудинов призвал украинцев получить гражданство России
06 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/Olena_Z

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, пока их не «могилизовали». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Алаудинов заявил, что украинцы живыми нужны только России, поскольку Запад решил отправить их «на утилизацию», а власти самой Украины намерены затянуть конфликт «до последнего украинца».

Командир российской армии призвал как можно быстрее принять решение о получении российского гражданства, поскольку Россия, по словам Алаудинова, это место, где украинцы останутся живы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заявил, что Россия в рамках специальной операции борется не с рядовыми украинцами, а с нацистами и их «последышами».

Читайте также:

Путин: Россия борется с нацистами, а не с мирными украинцами

The Times: украинские солдаты знают, что обречены на смерть под Работино

Зеленский бесится из-за нежелания украинцев умирать за него
#украина
#россия
#гражданство
#призыв
Читайте нас в
Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы
06 сентября 2023, 11:40

Фото: istockphoto/ipopba

В министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации разработали проект приказа, согласно которому в список организаций для прохождения альтернативной гражданской службы будет внесено еще 144 учреждения. Таким образом, их общее количество превысит 900.
Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, перечень дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельскохозяйственными предприятиями на основании предложений органов исполнительной власти федерального и регионального уровня.

В настоящий момент нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать люди, проходящие альтернативную службу. После утверждения приказа перечень учреждений пополнится на 144 организации. Список профессий и должностей меняться не будет. В Минтруда напомнили, что аналогичные списки формируются в стране ежегодно.

Читайте также:

Картаполов назвал «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ фейком

В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России

В Сети распространяется фейковый указ Шойгу о новой мобилизации

#проект
#указ
#люди
#рф
#министерство
Читайте нас в
Андрей Воробьёв заявил, что нужно больше поддерживать врачей
06 сентября 2023, 11:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Главными темами, которые обсуждаются на Съезде детских врачей стали: развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.
«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на IV Съезде детских врачей.
Глава региона отметил, что успех живёт в совокупности факторов, и выразил надежду на то, что все эти факторы сложатся.

Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

Читайте также:

В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи.

В подмосковные больницы отправили четыре мобильных ФАПа за 90 млн рублей.

У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию.
#подмосковье
#губернатор
#больницы
#специалисты
#развитие
#андрей воробьёв
#здоровье
#здравоохранение
#врач
#врачи
Читайте нас в
Мособлнаследие разрешило реставрацию усадьбы «Марфино» в Мытищах
06 сентября 2023, 11:16

Фото: Мособлнаследие

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на противоаварийные и консервационные работы мытищинской усадьбы «Марфино». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Планируется провести реконструкцию построенного 200 лет назад моста.
На территории усадьбы обустроят металлические пространственные навесы и конструкции с защитно-улавливающими сетками для предотвращения обрушения конструктивных и архитектурно-декоративных элементов памятника. Через некоторое время усадьба встретит очередных экскурсантов.
 
«Марфино» – объект культурного наследия федерального значения. В XVIII-XX веках усадьба принадлежала Голицыным, Салтыковым, Орловым и Паниным. Характерный псевдоготический облик приобрела в середине XIX века благодаря графине Софьи Паниной и архитектору Михаила Быковского. 
 
Мост расположен в центральной части усадьбы. Он служит соединяющим звеном между подъездной дорогой и парадным ядром усадебного ансамбля. Арки моста перекинуты над протоками, соединяющими нижний пруд с двумя верхними. 

Читайте также:

В Мытищах назвали обладателей театральной премии имени Станислава Железкина

Мытищинский стадион «Дружба» открыт после реконструкции

«Космическую» школу с планетарием построили в Мытищах


 

#мытищи
#усадьба
#реставрация
#история
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Опрос показал, работники каких сфер ​боятся просить повышения зарплаты
Почти половина россиян не просит начальство повысить зарплату
06 сентября 2023, 11:16

Фото: IStock/Fascinadora

Согласно опросу сервиса Авито Работа, в котором приняли участие больше 10 тысяч россиян, 46% респондентов никогда не обсуждали карьерный рост и повышение зарплаты с начальством. А 57% опрошенных и вовсе не рассчитывают получить повышение в этом году.
Как говорится в исследовании, реже всего карьерные перспективы обсуждают женщины. А наиболее смелыми в этом вопросе оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет: среди них никогда не обсуждали тему повышения только 29%.
 
Меньше всего готовы говорить о повышении сотрудники сфер искусства (58%), логистики (54%), образования (52%), а также медицины (51%) и традиционной торговли (50%). Чаще всего такие люди живут в Самаре, Ростове-на-Дону и Перми.
 
А вот готовы отстаивать свои карьерные желания представители маркетинга, рекламы и PR (75%), IT (72%) и банкинга (67%), а также жители Казани и Екатеринбурга (66%).
 
48% опрошенных отметили, что получили прибавку к зарплате в течение последнего года, 29% заявили, что это было около двух лет назад, ещё 20% участников опроса указали, что получали надбавку более четырёх лет назад. 
 
Чтобы получить повышение по зарплате 43% респондентов готовы учиться и повышать свою квалификацию, а треть согласны брать на себя дополнительные обязанности. 

Читайте также: 

Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год

Ресторатор Миронов: все повара ушли в курьеры из-за хороших условий

В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию
#работа
#зарплата
#карьера
#россияне
Читайте нас в
Достижения.рф