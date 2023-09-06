Какой сегодня праздник: самые важные события на 6 сентября

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В России 6 сентября отмечается сразу несколько праздников. Профессиональный праздник отметят те, чья задача — защищать сограждан от экстремизма. Также, этот день посвящен полетам над землей и борьбе со знакомым многим явлением - откладывать дела на потом. Подробнее о праздниках 6 сентября — в материале «Радио 1».
День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ
6 сентября было сформировано подразделение по противодействию экстремизму МВД России. В этот день отмечают праздник те, чья работа - предотвращать экстремистские преступления. Сегодня торжественный день для сотрудников подразделений, созданных для борьбы с терроризмом на территории России.
День борьбы с прокрастинацией
Затягивать до последнего выполнение задач или вовсе откладывать их на последний день - не просто вредная привычка. Это является серьезной психологической проблемой. Психологи всего мира борются с явлением, при котором люди испытывают муки совести и чувство тревоги, когда не сделано какое-либо важное дело. По словам специалистов, тревогу стоит бить тогда, когда предстоящая задача сложна в физическом или умственном плане, и человек откладывает ее исполнение до последнего. Исследователи назвали сферы, в которых работники чаще всего страдают прокрастинацией. Важно не путать это состояние с элементарной ленью, которая не чужда большинству людей. В таком случае, человек избегает работы и не страдает от ее позднего исполнения. О том, как бороться с ленью и каковы причины ее появления, рассказал психолог Идзиковский. Оказывается, лень можно победить, задав себе всего несколько вопросов. В случае прокрастинации - человек испытывает сильную тревогу и беспокойство, продолжая при этом, всячески избегать выполнения задачи. Психологи советуют таким людям награждать себя даже за самые маленькие успехи, тогда, стойкое желание откладывать дела на потом постепенно пройдет.
День полётов над землёй
Отмечать этот праздник нужно в прямом смысле, отрываясь от твердого основания под ногами. Чувство эйфории, которое испытывает человек в состоянии счастья, нередко связывают с невесомостью или ощущением парения в воздухе. Именно 6 сентября есть повод вновь ощутить чувство невесомости и легкости. Приобщиться к празднику можно несколькими способами, например, отправиться в путешествие на самолете или полетать на воздушном шаре. Редакция «Радио 1» сделала подборку мест, где можно полетать на воздушном шаре в Подмосковье. Самый доступный и простой вариант отметить День полетов над землей – покататься на качелях. Это позволит ощутить дух праздника и получить порцию позитива.
Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери
Одна из самых значимых святынь для православных христиан - Петровская икона Божией Матери. Считается, что молитвы обладают невероятной силой и могут помочь каждому. Святой образ Божьей Матери чудотворен и способен исцелить от болезней. Попросить Божью Матерь можно о здоровье, укреплении отношений в семье или избавлению от неурядиц. Верующие часто обращаются с просьбой помочь в родах беременной женщине. Но также существуют поверья, которые предупреждают о неудачах. В день Петровской чудотворной иконы Божией Матери нельзя идти против ветра, ссориться, принимать подарки от незнакомцев, ходить одному в лес. Христианам советуют в этот праздник соблюдать защиту, носить нательный крестик и читать молитвы.
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Анастасия Крестьянова