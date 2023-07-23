Какой сегодня праздник: праздники и традиции в России и мире 23 июля

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День китов, мороженого и великолепной бабушки. Сегодня, 23 июля в России и во всём мире отмечается несколько праздников. В этом материале мы собрали интересную информацию о традициях и приметах на этот день.
Всемирный день китов и дельфиновВсемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2023 года. Это экологический праздник, цель которого — привлечь внимание общества к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов.
Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 23 июля в 1982 году МКК впервые вынесла на голосование вопрос о запрете на ловлю китов.
День Антония Громоносца23 июля православная церковь чтит память Антония Печерского, которого в народе прозвали Антонием Громоносцем. Именно он основал Киево-Печерскую лавру.
В этот день люди принято прислушиваться к звукам природы, в частности, к грому. Судя по тому, громко, гулко, долго или резко гремит гром общество определяет погоду на ближайшее время.
Также в этот день молодые люди раньше собирали в корзинки ряску – водяное растение в виде маленьких зелёных пластинок. Она нужна в качестве удобрения и подкормки для домашних животных.
День дачника в РоссииДень дачника занимает особое место в народном календаре россиян. Празднуют его каждый год 23 июля, но официально он пока не признан. Часто любители дач проводят этот день на свежем воздухе в деревнях и садах. В этот день принято ухаживать за своим огородом.
Некоторые дачники отмечают этот праздник компанией, угощают друг друга урожаем, делятся секретами успешного взращивания растений.
День великолепной бабушкиКаждый год 23 июля в России отмечается особенный праздник — День великолепной бабушки. Этот день посвящен уникальной роли, которую бабушки играют в нашей жизни. Они являются воплощением тепла, заботы и безграничной любви.
В этот день принято поздравлять своих бабушек, дарить им небольшие подарки.
Международный день бла-бла-блаНеобычный праздник для тех, кто любит много говорить. Он придуман специально для людей, которые часто говорят «ни о чём». В этот день им дали особую свободу: они могут говорить сколько захотят и что захотят.
Если у вас есть друзья и знакомые, которые любят «попустословить», можете поздравить их с праздником.
День ванильного мороженогоСамое классическое из всех мороженное – ванильное – отмечает свой праздник 23 июля. Этот день создан для того, чтобы отдать дань уважения самому популярному виду десерта.
Сегодня можно побаловать себя небольшой порцией вкусного и сладкого мороженого.
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