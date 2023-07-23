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Какой сегодня праздник: праздники и традиции в России и мире 23 июля

23 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Nikolaeva Elena

День китов, мороженого и великолепной бабушки. Сегодня, 23 июля в России и во всём мире отмечается несколько праздников. В этом материале мы собрали интересную информацию о традициях и приметах на этот день.

Всемирный день китов и дельфинов

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2023 года. Это экологический праздник, цель которого — привлечь внимание общества к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов.

Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 23 июля в 1982 году МКК впервые вынесла на голосование вопрос о запрете на ловлю китов.


День Антония Громоносца

23 июля православная церковь чтит память Антония Печерского, которого в народе прозвали Антонием Громоносцем. Именно он основал Киево-Печерскую лавру.

В этот день люди принято прислушиваться к звукам природы, в частности, к грому. Судя по тому, громко, гулко, долго или резко гремит гром общество определяет погоду на ближайшее время.

Также в этот день молодые люди раньше собирали в корзинки ряску – водяное растение в виде маленьких зелёных пластинок. Она нужна в качестве удобрения и подкормки для домашних животных.

День дачника в России

День дачника занимает особое место в народном календаре россиян. Празднуют его каждый год 23 июля, но официально он пока не признан. Часто любители дач проводят этот день на свежем воздухе в деревнях и садах. В этот день принято ухаживать за своим огородом.

Некоторые дачники отмечают этот праздник компанией, угощают друг друга урожаем, делятся секретами успешного взращивания растений.

День великолепной бабушки

Каждый год 23 июля в России отмечается особенный праздник — День великолепной бабушки. Этот день посвящен уникальной роли, которую бабушки играют в нашей жизни. Они являются воплощением тепла, заботы и безграничной любви.

В этот день принято поздравлять своих бабушек, дарить им небольшие подарки.

Международный день бла-бла-бла

Необычный праздник для тех, кто любит много говорить. Он придуман специально для людей, которые часто говорят «ни о чём». В этот день им дали особую свободу: они могут говорить сколько захотят и что захотят.

Если у вас есть друзья и знакомые, которые любят «попустословить», можете поздравить их с праздником.

День ванильного мороженого

Самое классическое из всех мороженное – ванильное – отмечает свой праздник 23 июля. Этот день создан для того, чтобы отдать дань уважения самому популярному виду десерта.

Сегодня можно побаловать себя небольшой порцией вкусного и сладкого мороженого.

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#праздник
#июль
#Россия
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Lidovky: Украинская беженка взбесилась из-за надписей на русском языке в метро Праги
Беженка с Украины потребовала от властей Праги убрать русскоязычные надписи на станции пражского метро «Андел»
23 июля 2023, 06:34

Фото: iStock/Elena_Astapenko

35-летняя уроженка Украины Ольга возмутилась наличию русскоязычных надписей и советской символики на станции метро «Андел» в Праге. Об этом пишет чешская газета Lidovky.
«Когда я прочитала в метро на русском языке о дружбе Москвы и Праги, я была просто шокирована <...> ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — заявила Ольга, переехавшая в Прагу вместе с дочерью из Одессы несколько месяцев назад.

По данным Lidovky, станция метро «Андел», — одна из самых оживленных в Праге, — украшена серпом и молотом, советским флагом и надписью на русском языке о дружбе СССР и ЧССР.

В свою очередь, в Пражском транспортном предприятии отреагировали на заявление беженки словами о том, что жители чешской столицы не являются сторонниками культуры остракизма. По словам пресс-секретаря предприятия Анеты Ржегковой, надписи в метро — это неотъемлемая часть интерьера «Андел», которая отражает историю не только пражского метрополитена, но и всей Праги и даже Чехии.

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#Чехия
#Прага
#метро
#Украина
#русский язык
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МВД РФ: За первые шесть месяцев 2023 года в России жертвами преступлений стали 10,5 тыс. человек
23 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/z1b

Более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года. Это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из материалов статистики МВД РФ. По данным правоохранителей, всего с января по июнь нынешнего года было зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.
Больше половины всех зарегистрированных преступлений (51,6%) — это хищения чужого имущества.

«Четыре преступления из пяти (82,7%) регистрируются в городах и поселках городского типа, шестая часть (16,7%) — в сельской местности», — отмечается в материалах ведомства.

Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности.

При этом в полицейском ведомстве отметили, что профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений приносит значимые результаты. Например, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99 процентов. Сегодня в России раскрывается более 90% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Кроме того, выросла раскрываемость грабежей, краж и целого ряда других уголовно-правовых составов.
#МВД РФ
#преступления
#статистика
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Минздрав РФ: После удара беспилотника ВСУ по Крыму госпитализировали четверых человек
23 июля 2023, 01:14

Фото: iStock/VictorCap

Четыре человека были госпитализированы после атаки украинского БПЛА на склад боеприпасов в Крыму, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. Всего же медицинская помощь была оказана 12 эвакуированным с места происшествия жителям Красногвардейского района республики.
Пострадавших осматривают четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник. Специалисты районных поликлиник также работают и в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе. Он также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.

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#Крым
#медпомощь
#беспилотники
#ВСУ
#госпитализация.
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Посольство РФ в Вашингтоне: ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США
22 июля 2023, 21:49

Фото: iStock/rarrarorro

Посольство России в Вашингтоне в своем телеграм-канале заявило, что США несет ответственность за нанесенный военными украинскими войсками удар кассетными боеприпасами по журналистам России.
В посольстве отметили, что заверения США в том, что Киев будет использовать этот вид боеприпасов «избирательно и ответственно» — ничтожны.

Дипломаты подчеркнули, что США «теряет контроль над своими марионетками». Жертвы среди мирных жителей лежат на совести Вашингтона.

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание.

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#военкор
#посольство
#Вашингтон
#кассетные боеприпасы
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Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновили
22 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Красногвардейском районе полуострова возобновили движение поездов. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
Аксенов отметил, что движение на этом участке было ограничено в целях безопасности.

Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Отмечается, что на момент инцидента МЧС находились на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. В результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе. Было принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.

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#Крым
#Аксенов
#железная дорога
#движение поездов
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Уборщиц отправили «держать воду» при прорыве кипятка в московском ТЦ «Времена года»
Сотрудники московского ТЦ «Времена года» пытались остановить поток кипятка во время прорыва теплопровода
22 июля 2023, 20:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Уборщицы пытались остановить воду во время прорыва теплопровода в ТЦ «Времена года» в Москве. Передают «Известия» слова одной из сотрудниц.
Женщина рассказала, что уборщицы пытались остановить поток горячей воды, чтобы он не попал на первый этаж.

Отмечается, что по информации другой собеседницы издания, оповещений об эвакуации не было. В сеть попали кадры, на которых можно увидеть, как как во время прорыва теплопровода сотрудники убирали кипяток.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек. По данным МЧС, к аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода.

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Число погибших при ЧП в торговом центре в Москве выросло до четырех человек

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#авария
#кипяток
#торговый центр
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У захватившего дом в Истре мужчины был целый арсенал оружия
22 июля 2023, 20:40

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что у 35-летнего Вячеслава Черненко, который захватил дом в поселке «Шервуд» в Истре, был целый арсенал оружия.
По словам Грибакина, что у преступника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов просили Черненко сложить оружие, однако в ответ мужчина открыл огонь. 

По предварительной информации, злоумышленник имел проблемы с психическим здоровьем. 

Официальный представитель Росгвардии подчеркнул, что среди личного состава росгвардейцев не было жертв. На данный момент дом обследуют саперы ОМОН «Русич».

Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.

Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд». 35-летний Вячеслав Черненко был ликвидирован.

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#Истра
#дом
#Росгвардия
#оружие
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В Одинцово стартовал Кубок Сергея Карякина по шахматам
22 июля 2023, 17:51

Фото: IStock/Andy Cossins

Первый этап прошел в парке им. Ларисы Лазутиной.
С международным гроссмейстером Сергеем Карякиным одновременно сыграли 15 человек, в том числе 9 ребят из ДНР.
 
Никита Щербаков из Донецка – единственный закончил партию с Сергеем Карякиным вничью. Дольше всех продержался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска.
 
Как и год назад турнир проходит под открытым небом, но в этот раз в 3 этапа. Зрителей приглашают поболеть за шахматистов 13 августа — в парке «Елочка» в Домодедово; 3 сентября — в усадьбе Гребнево в Щелкове.

На каждом этапе участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.

Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом. Для зрителей и посетителей подготовлена интерактивная программа.

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#Одинцово
#шахматы
#Карякин
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В Химках открыли вторую в Подмосковье криогенную АЗС
22 июля 2023, 16:20

Фото: Александр Палатин.

В городском округе Химки открыли новую криогенную автозаправочную станцию сжиженного природного газа в рамках реализации программы «Развитие топливозаправочного комплекса».
Вторая в Подмосковье автозаправочная станция данного типа открылась в деревне Пикино.
 
«Применение СПГ является эффективным, доступным, экономически выгодным и экологически позитивным решением энергетического вопроса с наименьшими выбросами углекислого газа. Реализация подобных проектов оказывает благотворное влияние на международное сотрудничество в сфере энергоресурсов. Неоспоримым подтверждением этого факта является выход СПГ на новые региональные рынки», – отметил Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.
Криогенная АЗС работает на сжатом газе и водороде. Природный газ проходит по линии через газораспределительный шкаф, компрессорную станцию и вымораживатель, где очищается от углекислого газа, воды и поступает в конденсатор машины. Она более экологичная и экономичная в отличие от обычных АЗС.
 
Открытие заправочной станции позволило создать 6 новых рабочих мест. АЗС оснащена автозаправочными колонками, которые в сутки могут заправить до 70 автомобилей. Процесс заправки не занимает много времени – за 10-12 минут можно наполнить бак СПГ-тягача объемом около 500 л.
 
«В Химках особое внимание уделяется вопросам экологии. Новые современные способы использования экологически чистого топлива позволяют значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Мы с коллегами по депутатскому корпусу на регулярной основе обсуждаем и выдвигаем инициативы по введению таких мер в нашем городском округе», – сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье появятся комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ.

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#Химки
#криогенная АЗС
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