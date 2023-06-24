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Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных

24 июня 2023, 11:10

Фото: iStock/Belikart

Все массовые мероприятия до 26 июня отменены в Калининграде
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что власти Калининграда отменили все массовые мероприятия в целях безопасности, передает РИА Новости.

Лысков отметил, что запрет на мероприятия с неограниченным количеством участников продлится до 26 июня включительно.


Напомним, ранее в Москве отменили массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Орловской области усилили меры безопасности.

#Калининград
#массовые мероприятия
#безопасность
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В Совфеде предложено ограничить скорость самокатов до 10 км/ч
05 июля 2023, 11:16

Фотобанк Московской области/Александр Кожохин

С предложением ограничить скорость самокатов до 10км/час выступил сенатор Артём Шейкин.
В Совфеде предложено ограничить скорость самокатов до 10км/час. С такой инициативой выступил сенатор Артём Шейкин. Он обратился к властям Москвы с предложением ограничить разрешённую скорость самокатов до 10км/час на тротуарах, пишет РИА.
 
Артём Шейкин считает, что скорость электросамокатов сегодня слишком высока и никак несовместима с безопасностью на пешеходных зонах.

В России постоянно увеличивается число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К примеру, в 2019 году - 147 случаев, в 2022 — 976. В прошлом году в таких авариях погибли 19 человек.

Ранее депутаты предлагали ввести ограничение скорости самокатов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и установить возрастное ограничение на использование до 18 лет.

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#самокат
#самокаты
#Совфед
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Врач Киселевич перечислила витамины для женского здоровья
05 июля 2023, 11:10

istockphoto/Galina Zhigalova

По словам врача Наталии Киселевич, в капусте и редисе содержатся витамины, которые защищают грудь и матку от опухолей.
Наталия Киселевич рассказала «Ленте.ру», что рацион питания женщин обычно не сбалансирован. Дефицит микроэлементов и витаминов отражается на здоровье. У женщин отмечаются проблемная кожа, ногти, болезни костей, нарушения менструального цикла, депрессии.
 
Женщины репродуктивного возраста - в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности есть риск преждевременных родов, низкого веса младенца и кровопотери.
 
Дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) отражается на коже, волосах, ногтях, слизистых оболочках ЖКТ.
 
Витамины А, С, Е и группы B сказываются на состоянии кожи и волос, репродуктивной системе женщины. Витамины А и С помогают укрепить иммунную систему. Они работают как антиоксидант и нейтрализуют свободные радикалы.
 
Также Наталия Киселевич рекомендует обратить внимание на индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, редисе и других крестоцветных овощах. Он помогает регулировать уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.

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#здоровье
#женское здоровье
#витамины
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Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали угнанный автомобиль
05 июля 2023, 11:06

Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области по плану «Перехват» задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе. 

Сотрудники вневедомственной охраны блокировали движение машины и провели задержание водителя. По данным произошедшего в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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#Росгвардия
#преступленние
#угон машины
#автомобиль
#Ленинский округ
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Глава Минобороны Резников рассказал, чем примечательны российские системы радиоэлектронной борьбы
05 июля 2023, 10:54

iStock/Dmytro Sheremeta

По словам Алексея Резникова, РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Financial Times сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
 
Также издание Business Insider, ссылаясь на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона, писало, что ВС РФ эффективно борется с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с «умными» авиабомбами ВСУ, которые Украине передали западные партнеры.
 
По словам специалиста, проблемы связаны с тем, что у России есть мощные средства для подавления сигнала системы наведения GPS украинских авиабомб западного производства, даже таких как JDAM. Таким образом, он не могут достигать своих назначенных целей.

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#СВО
#ВСУ
#Украина
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Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани
05 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».
Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.

Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах. 

«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

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#ученые
#технология
#гаджеты
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В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод
05 июля 2023, 10:41

iStock/BrianAJackson

Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма.
Baza пишет, что мужчина уже дал признательные показания. Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

К 4 июля сотрудникам ФСБ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов. Он получил российское гражданство и зарегистрирован в Ялте.
 
Ержов признался в подрыве газопровода. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Крым
#газопровод
#задержание
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Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах
05 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства Anna News Анатолий Матвейчук рассказал об условиях для контрактников и льготах, которые им предоставляют.
О том, какие льготы и преимущества есть у контрактников и довольны ли добровольцы условиями, которые им предлагают, Анатолий Матвейчук рассказал в беседе с «Радио 1».

Он заявил, что контрактники на сегодняшний день - это полноценные военнослужащие со всеми вытекающими обязанностями перед государством. Говоря о том, какие им предоставляются преимущества, он отметил налоговые льготы, снисхождения по оплате всех текущих счетов. Если есть кредиты, они замораживаются до окончания контрактной службы. Он также рассказал о льготах при поступлении в высшие учебные заведения. 

«В настоящее время количество контрактников очень велико и некоторым даже приходится отказывать. Если бы было все плохо, люди бы не шли на контрактную службу. Если сравнить количество действующих военнослужащих и тех, кто сейчас приходит на службу по контракту, то соотношение такое: на 10 военнослужащих 2 по призыву, 8 контрактников», - заявил Матвейчук. 
Рассуждая о том, какие меры еще необходимо предпринять для того, чтобы желающие служить по контракту еще более охотно шли на службу, он заявил, что нужно поднять социальную оценку военнослужащих. 

«Нужно чтобы было как в Советском Союзе. Человек в военной форме должен вызывать уважение в обществе и военного точно не должны бояться. Сейчас у нас социальное понятие о военнослужащих очень размыто. Многие не понимают для чего нужна армия и относятся к ней скептически и не серьезно», - заключил Матвейчук. 
Для желающих заключить контракт на прохождение военной службы, в Балашихе открылся областной пункт отбора. К кандидатам предъявляется несколько требований: возраст должен быть от 18 лет, у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают необходимую экипировку, консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В процессе подготовки документов, потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. Заключивший контракт для прохождения воинской службы, может рассчитывать на денежные выплаты и преимущества. Выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит ряд льгот для себя и своей семьи. Ему будет предоставлено такое право как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Балашиха
#служба по контракту
#военнослужащие
#льготы
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«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств
05 июля 2023, 10:36

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

«Умные» автомобили оснащены системой фото-фиксации с искусственным интеллектом, благодаря этим помощникам получается оперативнее находить и устранять нарушения в содержании территорий.

За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.


За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#ГУСТ
#умные автомобили
#содержание территоий
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На Байкале во время шторма пропал байдарочник
05 июля 2023, 10:33

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
 
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.

Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.

Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.

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#Байкал
#шторм
#байдарочник
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