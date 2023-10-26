Калужский завод «Кристалл» первым в России получил право производить текилу

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Калужский завод «Кристалл» первым в России получил официальное разрешение от правительства Мексики на производство текилы. Об этом в беседе с РБК сообщил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
В свою очередь, директор «Кристалла» Павел Победкин рассказал изданию, что завод весь последний год был занят получением лицензии. А запуск производства текилы планируется начать во втором квартале следующего, 2024 года.
Тогда же, по словам Победкина, вступит в силу и стандарт по производству текилы, разработанный ранее. По российским законам, напоминает РБК, производить можно только такой алкоголь, на который официально разработаны соответствующие госстандарты.
Ранее Вадим Дробиз заявил, что рынок российского алкоголя находится в очень тяжёлой ситуации. Однако российскому потребителю есть что выбрать в условиях резкого подорожания вина.
«Виски, ром, джин, текила занимают несколько процентов рынка, а потребляет их максимум 10% россиян, поэтому никакого ущерба потребительского не будет. Подорожание или исчезновение крепкого алкоголя для россиян не несёт глобального ущерба», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».
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Тогда же, по словам Победкина, вступит в силу и стандарт по производству текилы, разработанный ранее. По российским законам, напоминает РБК, производить можно только такой алкоголь, на который официально разработаны соответствующие госстандарты.
«Виски, ром, джин, текила занимают несколько процентов рынка, а потребляет их максимум 10% россиян, поэтому никакого ущерба потребительского не будет. Подорожание или исчезновение крепкого алкоголя для россиян не несёт глобального ущерба», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».
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Артем Путинцев